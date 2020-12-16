Умер Александр Тихомиров, знаменитый врач, блестящий хирург, человек-легенда

Сердце Александра Сергеевича остановилось 14 декабря. Фото: ТГМУ

14 декабря 2020 на 91 году жизни остановилось сердце Александра Тихомирова, кандидата медицинских наук, профессора, человека, занимающего должность ректора Владивостокского государственного медицинского университета с 1970 по 1984 годы. Блестящий хирург и академик РАЕН также заведовал кафедрой хирургии педиатрического факультета до 1987 года.

В 1953 году Александр Сергеевич успешно окончил Военно-морскую медицинскую академию в Ленинграде. В том же 53 его распределили во Владивосток для прохождения службы на врачебных должностях эскадры Тихоокеанского флота. Служба закончилась в 1957 году, после чего врач начал работать в Приморской краевой больнице. Его трудовая деятельность во Владивостокском медицинском университете берет свое начало с 1958 года. Преподавать Александр Сергеевич прекратил лишь в 2010 году. Таким образом общий трудовой стаж в ведущем медицинском вузе Дальнего Востока составил свыше полувека. Поэтому его называют легендой.

Вклад Александра Сергеевича в здравоохранение Приморья огромен. Именно по его инициативе были открыты эдоскопический центр, кабинеты реабилитации, внедрены новые методы диагностики и лечения. При жизни педагог уделял большое внимание развитию материально базы вуза и улучшению его технического обеспечения. Более того, под его крылом выросли десятки квалифицированных специалистов. Выдающиеся медики, выпущенные под его ректорством, не перестают восхвалять своего учителя и признаются, Александр Сергеевич для них был несокрушимым авторитетом. По словам студентов и коллег, он обладал важными человеческими качествами, присущими только настоящему врачу - добротой, милосердием, отзывчивостью и умением сопереживать.

- Александр Сергеевич Тихомиров автор — более 115 научных трудов и рацпредложений, награжден орденом Трудового Красного Знамени, знаками «Отличник Высшей школы» и «Отличник здравоохранения», - отмечают на сайте ТГМУ.

Все медицинское сообщество, преподаватели ТГМУ и портал VladMedicina.ru выражают глубочайшие соболезнования семье Александра Сергеевича. Редакция «Комсомольской правды» также сочувствует близким экс-ректора в связи с этой тяжелой утратой.