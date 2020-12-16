Стало известно, сделают ли власти 31 декабря выходным днем в Приморье

31 декабря – выходной или нет? Ответ озвучили в правительстве Приморья Фото: Евгения ГУСЕВА

31 декабря - выходной или нет? Вот вопрос, который волнует едва ли не каждого жителя Приморья. И теперь власти готовы вынести свой вердикт. Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, решение должны принимать непосредственно руководители предприятий, а не они. Разумеется, исключения составляют лишь организации, которые относятся к жизнеобеспечивающим, им придется выйти на работу. Как отметил глава края, если компания не является таковой, то 31 декабря ее сотрудники могут и отдохнуть.

- Есть масса предприятий и организаций, которые просто обязаны и будут работать 31 декабря. Это в первую очередь жизнеобеспечивающие структуры. А там, где без особых проблем можно приостановить производственный процесс, руководители могут сделать этот день выходным или укороченным, – заявил Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Он также отметил, что сам в этот день будет работать по обычному графику. Вместе с ним будут трудиться и все органы исполнительной власти Приморья. Но есть небольшой нюанс, касающийся представительниц прекрасного пола. Руководителям министерств и департаментов Олег Кожемяко рекомендовал сократить их рабочий 31 числа. Мужчин это уточнение не касается.