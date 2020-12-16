У «Спасских ворот-М» отозвали лицензию. Что делать каждому второму жителю Приморья со своими медицинскими полисами?

Приморцы переживают из-за отзыва лицензии у страховой компании Фото: Милана СОКОЛ

Из-за нарушений порядка инвестирования Банк России отозвал лицензию у АО «Страховая группа «Спасские ворота-М». Известная компания, полисы которой у большинства жителей Приморья, на данный момент не имеет права оказывать услуги по обязательному медицинскому страхованию. Разбираемся, грозит ли бюрократический скандал отсутствием медицинской помощи обычным обывателям.

Первым делом «КП» решила уточнить информацию об отзыве лицензии в главном офисе компании «Спасские ворота-М», который находится в Москве. Однако оказалось, что колл-центр работает не круглосуточно, поэтому из-за разницы во времени оперативно получить официальный ответ не удалось. Следующей инстанцией стал фонд социального страхования Приморского края. В ведомстве посоветовали для уточнения информации обратиться непосредственно в территориальный фонд ОМС, что мы и сделали. При этом по указанному на официальном сайте телефону горячей линии удалось выйти именно на представителя проштрафившейся страховой компании.

– Да, все верно, лицензию у нас отозвали. Полис у вас бессрочный, все услуги по нему остаются. Никуда бежать не нужно, чтобы его поменять. Люди устроили дикую панику. Все пациенты по-прежнему застрахованы и переданы в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Всю информацию посмотрите на сайте – прокомментировала оператор горячей линии. При этом девушка заверила, что если не появится какая-то новая компания по страхованию в Приморье или в следующем году не вернут лицензию им, всех пациентов передадут ООО СМО «Восточно-страховой альянс».

«Комсомолка» решила разобраться, по какому принципу выбор при передаче прав пал именно на эту компанию. Как оказалось, на данный момент в Приморье попросту нет других претендентов. «Восточно-страховой альянс» – единственная оставшаяся компания с лицензией, работающая в сфере медицинского страхования на местном рынке. Те, кто был застрахован в «Спасских воротах» имеют право до 10.02.2021 года добровольно переоформить полисы. Если этого не сделать, то временно защитой прав пациента по ОМС займется территориальный фонд страхования. После истечения установленного срока данные все равно передадут для перестрахования. Таким образом, скорее всего, за приморцев уже сделали выбор, в какой компании обслуживаться.

Важно отметить, что отзыв лицензии не может стать причиной отказа в медицинской помощи в больницах и поликлиниках Приморья. В краевом минздраве журналисту подтвердили, что никаких ограничений на прием пациентов с полисами «Страховая группа «Спасские ворота-М» не вводилось. В случае отказа пациент должен обратиться с жалобой к руководству медицинской организации или позвонить по телефону горячей линии 8-800-100-12-88.

У многих пациентов полисы именно этой страховой компании Фото: Милана СОКОЛ

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