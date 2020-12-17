Выборы мэра и провал ликвидации ледового шторма: какие вопросы зададут Владимиру Путину журналисты из Владивостока

Конференция начнется в 19:00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Через несколько часов состоится большая пресс-конференция Владимира Путина с журналистами и обычными жителями страны. В этом году событие пройдет в новом формате – СМИ из регионов смогут задать вопросы президенту РФ на своих площадках своих городов. «Комсомолка» решила выяснить, какие вопросы хотят задать журналисты из Владивостока. Некоторые из них поделились своими планами до начала конференции.

Артемий Кабанков, корреспондент РИА «ФедералПресс»:

- В этом году я в первый раз аккредитовался на пресс-конференцию Владимира Владимировича. У меня несколько вопросов, но удастся ли их задать – неизвестно. Будем смотреть по ситуации. Первый – это выборы мэра города. Хотелось бы выяснить, намерены ли их возобновить или все останется в прежнем формате. Второй – причины упразднения институтов развития? Можно ли считать, что идея их создания была провальной?

Сергей Землянский, корреспондент ГТРК «Владивосток»:

- Мой вопрос связан с ликвидацией последствий стихийных бедствий. А точнее видят ли власти проблему в ее организации. В этом году у нас был и ледовый апокалипсис, и землетрясения на Байкале, Чечне - все это понесло за собой серьезные потери. Вот хотелось бы узнать, видят ли власти необходимость в изменениях нормативов. В Приморье люди после удара мощного циклона сидели без света и тепла – явный пробел энергетики. Может быть, есть в планах проведение заседания совета безопасности для обсуждения текущей ситуации и возможных изменений.

Оксана Киселева, заместитель главного редактора ИА «PrimaMedia»:

- Для меня это будет уже вторая «большая пресс-конференция» президента - правда, на этот раз не в Москве, а здесь же, во Владивостоке. Меня это даже порадовало: во-первых, экономия для редакции, не нужно оплачивать перелет и гостиницу, а, во-вторых, думаю, так удобнее - каждому федеральному округу дадут слово, и не надо пытаться выделиться, надевать кокошник или прыгать высоко в зале среди 1500 коллег. Что касается вопроса, который я хочу задать - пожалуй, я пока его придержу до пресс-конференции). В то же время могу напомнить, что одной из проблем для дальневосточников остается чересчур высокая стоимость авиабилетов - даже не столько до Москвы, сколько до Новосибирска (от 15 тысяч рублей в одну сторону) и наших же регионов ДФО (например, на Камчатку - 13 тысяч, а лететь всего три часа; дороже, чем в Москву). Кроме того, автомобилисты Приморья ждут от федеральных властей скорейшего решения вопроса по открытию пограничного поста для личных легковых автомобилей на границе с Китаем. Это позволит и нам, и жителям соседних регионов ДФО свободно ездить в КНР на своих машинах, а регион в свою очередь получит рост турпотока от наших азиатских соседей.

Кстати, всего на большую пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовались больше 50 журналистов из Владивостока. Удастся ли им адресовать свои вопросы президенту – покажет время.