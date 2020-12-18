5G, распознавание улыбок, интернет на солнечных батареях: чем запомнится 2020-й

Открытие Жариковского сквера. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Удивительный и не похожий на предыдущие годы 2020-й подходит к концу. 366 дней, вопреки всему, наполненные важными, интересными событиями и выдающимися успехами. Год, показавший, как важно быть на связи. Даже в посёлке с населением в 32 человека. Даже на необитаемом острове в заливе Петра Великого. Подготовили топ-5 технических достижениях в Приморье, которые сделали возможным это и многое другое.

На расстоянии звонка

Самоизоляция — слово, ставшее одним из самых популярных в этом году. Оказалось, что совсем не важно, где сидеть дома — в многотысячном Владивостоке или в маленьком посёлке с населением численностью меньше сотни человек. Правда, при условии высокого качества связи. Вот что вышло на первый план.

В этом году связь стандарта LTE от МТС появилась даже в таких посёлках как Тигровый (Анучинский район, 32 человека) и Орехово (Черниговский район, 213 человек). Теперь и у жителей этих населенных пунктов появилась возможность пользоваться самыми современными цифровыми сервисами.

Учеба на «пятёрку»

Сеть 5G появилась на территории кампуса ДВФУ Фото: Сергей БАЛАНОВ

По количеству запросов со словосочетанием 5G в поисковой системе google Приморский край стоит на 19 месте. Однако из всех дальневосточных регионов именно Приморье — первое и пока единственным место, где есть связь «пятого поколения». Точнее, корпус «А» кампуса ДВФУ. Это пилотная зона МТС, которая в первую очередь рассчитана на тестирование решений в области VR и AR технологий, беспилотного транспорта, робототехники, а также на создание систем умных комнат для студентов и кибербезопасности.

— Алло, Галочка, ты сейчас умрешь!

Хорошей связью на острове никого не удивить. Но это только, если речь о Русском. А с этого года благодаря 4G МТС можно позвонить родным, находясь на «необитаемом» острове Рикорда. Чтобы не беспокоились, ведь социальная дистанция соблюден.

Путешествия стали ближе

В прямом смысле — закрытые границы позволили взглянуть на локальный туризм по-новому. Даже те жители Приморья, у которых не было привычки проводить уик-энд в окружении приморский красот, познакомились с настоящими природными жемчужинами, которыми богат край. Узнать о знакомстве первыми — приведения друзей в соцсетях. Но только в случае хорошей связи. Как на Кравцовских водопадах. Местечко живописно в любое время года — и летом, и зимой. Убедитесь сами, пройдя по геометке. И здесь тоже отлично ловит LTE от МТС.

базовая станция на солнечных батареях. Фото: МТС.

Ещё одно популярное место отдыха приморцев — бухта Окуневая в Партизанском муниципальном районе. Местные базы отдыха получают электричество от генераторов, поскольку ЛЭП вблизи нет. Но своим фото с пляжа можно сразу поделиться в соцсетях — здесь работает уникальная базовая станция МТС на солнечных батареях. Кстати, мощность базовых станций в популярных рекреационных зонах позволяет не просто выложить пост и загрузить фото, но даже пользоваться онлайн-кинотеатром — если вдруг смотреть вокруг надоест.

Раздать связь и распознать улыбку

Открытие Жариковского сквера. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

В этом году во Владивостоке появилось четыре «умных» сквера, оснащённых сетью Wi-Fi от МТС: Надибаидзе, Игнатьевский, Жариковский и сквер в пос.Трудовое.

Кроме Wi-Fi в скверах установлена система интеллектуального видеонаблюдения МТС. Ее задача — безопасность. Как самой прогулочной зоны, так и ее посетителей. Система может посчитать количество посетителей в сквере, распознать пол, возраст и эмоции человека, а также помочь в поиске людей. Например, если в сквере потеряется ребенок, стоит лишь внести в систему его описание, камера проанализирует информацию и покажет его местоположение. Кроме того, умное видеонаблюдение позволит уберечь пространство от вандалов. Вскоре к этим четырём скверам присоединятся еще пять, в том числе, «собрат» на острове Попова, но об этом мы напишем уже в итогах 2021 года.

Оставайтесь на связи, где бы вы ни находились!