Застройщик, которого жители Шилкинской, 4 прогнали с презентации, вновь вышел к людям с инициативой

Второй дизайн-проект будущей застройки на Шилкинской, разработанный проектировщиками. Фото: shilk4.tilda.ws

Во Владивостоке продолжаются перипетии вокруг скандальной стройки в районе Шилкинской, 4. 1 ноября застройщик вышел к людям для обсуждения проекта, но местные жители сорвали презентацию, не став даже выслушивать проектировщиков. Тогда же представители команды Concrete Jungle пришли к выводу, что встречи с местными жителями продолжатся, но формат обсуждения будет немного изменен. Спустя более месяца команда проектировщиков подготовила для голосования два варианта проекта застройки и предложила горожанам проголосовать за понравившийся вариант на специально созданном сайте.

Если к 1 ноября проектировщики представили на суд общественности один проект - высотный дом, то сейчас на сайте можно детально ознакомиться со вторым проектом - длинным домом. Кстати, по словам представителей команды Concrete Jungle, второй вариант проекта уже обсуждался на первых двух рабочих встречах с жителями города, и проект длинного дома не нашел откликов у населения. После неудавшейся встречи было принято решение все же разработать альтернативный вариант возможной застройки и уже с двумя полноценными дизайн-проектами выходить на общественные обсуждения.

С точки зрения проектировщиков, у каждого такого варианта есть как плюсы, так и минусы. Высотка, например, загораживает обзор и уменьшает освещенность, но зато есть сопутствующая социальная инфраструктура и место под небольшую парковую зону. Длинный дом, напротив, практически не уменьшает инсоляцию (дом по Шилкинской, 4 лишается лишь 6% освещенности), а 10 этажей не загораживают обзор. Но в этом проекте меньше значения уделено социальной инфраструктуре, а "пятно застройки" увеличено. Выходя с такой инициативой, проектировщики и застройщик предлагают горожанам поучаствовать в проектировке будущего дома, тем самым создав некий прецедент соучастного проектирования во Владивостоке.

С точки зрения жителей Шилкинской никакой из возможных вариантов строительства многоэтажки их не устраивает, горожане не хотят какой-либо застройки здесь в принципе, а хотят оставить здесь автомобильную стоянку. Участие же в проектировании, по их мнению, нужно лишь для формального одобрения стройки. Мол, если мы обсуждаем с вами проект, то мы согласны на строительство. Но жители против этого. Да и сама по себе идея совместного проектирования воспринимается населением в штыки. Как уверяют активисты дома, такое обсуждение не дает никаких гарантий того, что в итоге застройщик построит именно то, что было заявлено в проекте.

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