Власти Приморья заморозили цены на макароны, сахар и масло

Купить продукты по сниженной цене горожане смогут в 120 магазинах. Фото: Александр Сафронов/правительство Приморского края

Жители Приморского края смогут купить сахар, масло и макароны по социальным ценам. Власти заморозили стоимость этих продуктов благодаря региональной программе «Доступное Приморье». В краевом министерстве промышленности и торговли отметили, что приобрести базовые продукты по сниженной цене горожане смогут в почти 120 магазинах крупных торговых сетей.

- Килограмм сахара стоит 46 рублей, бутылка растительного масла – от 85 рублей за литр, макароны продаются от 39 рублей за килограмм, – уточнили в ведомстве.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин на прошедшей 17 декабря пресс-конференции заявил, что власти намерены внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты в стране.

- На цены надо смотреть внимательно. И будем, безусловно, это делать, – подчеркнул глава государства.

В пресс-службе правительства Приморья отмечают, что российские власти уже объявили предельные цены на базовые продукты. Таким образом за 1 килограмм сахара горожане должны заплатить 46 рублей, а за литр подсолнечного масла – 110 рублей. Чтобы осуществить задуманное, Минсельхоз РФ и Минпромторг РФ пошли на переговоры с крупнейшими продавцами и производителями. В результате с ними были заключены соглашения о снижении цен на товары первой необходимости.