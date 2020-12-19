Госдеп подтвердил решение закрыть генконсульство США во Владивостоке

Здание генерального консульства США во Владивостоке. Архив КП

Генконсульство США во Владивостоке будет закрыто, а работу генконсульства в Екатеринбурге приостановят. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента Соединенных штатов.

«Госсекретарь [Майкл Помпео] в тесной консультации с послом [США в РФ] Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации», — сообщил дипломат.

По его словам, решение было принято для оптимизации работы дипломатической миссии США в РФ.

«Обусловленная этим реорганизация дипломатического персонала в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России наиболее эффективным и безопасным образом», — пояснил представитель Госдепа.

Несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что закрытие консульств США в РФ не способно еще сильнее испортить отношения двух стран.

Точный срок закрытия дипмиссии во Владивостоке на сегодня не известен.

О том, что такое решение может быть принято «КП-Владивосток» писала ранее.

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