Лучшее место для создания новогоднего настроения появилось во Владивостоке

Фото: Андрей Михайлов

Новогодний арт-парк по мотивам сказки «12 месяцев» открылся в Адмиральском сквере Владивостока. Жителей и гостей города здесь встречают фотозоны и декорации, созданные по мотивам известных сказок. Но особенно радует разноцветная подсветка, которая работает и по ночам. Пожалуй, сегодня это лучшее место Владивостока для создания новогоднего настроения.

Фото: Андрей Михайлов

Гости парка отзываются о нем положительно, говорят, что он украшен великолепно, и приглашают всех жителей и гостей города побывать в этом прекрасном месте. Сквер находится в низине чуть ниже театра Горького в районе Триумфальной арки, поэтому там нет леденящего, пронизывающего ветра, очень комфортно и приятно не спеша прогуливаться. Если вдруг вы устанете, то всегда можно отдохнуть на уютных скамейках с яркой вязаной обивкой, расслабиться и наслаждаться чудесной сказкой. Если замёрзнете – погреться в палатках и попить чай или вместе с детьми посмотреть мультфильмы в палатке «Киносказка».

Фото: Андрей Михайлов

Сказка Адмиралтейского сквера завораживает! Сейчас там столько фонарей, гирлянд и оттуда не хочется уходить. Вечером играет музыка и выступают артисты, ряженые, и детям и взрослым очень интересно проводить здесь время. Можно даже встретить Деда Мороза.

Фото: Андрей Михайлов

В сквере вы увидите фигуры по мотивам сказки «Двенадцать месяцев», деревья, украшенные гирляндами, ветки елей, склоняющиеся к триумфальной арке, кустарники, подсвеченные зелёными огоньками, кажется, что вот-вот должно свершиться волшебство.

Фото: Андрей Михайлов

Невозможно не сфотографироваться рядом с большими красными часами, необыкновенным троном, большими подсвеченными коробами для подарков, красной каретой, которые появились здесь, как будто бы прямиком из сказочного королевства.

Фото: Андрей Михайлов

Конечно, самое прекрасное и удивительное начинается с наступлением темноты, где-то с 6 до 8 вечера.

Фото: Андрей Михайлов

Фотографии сделаны талантливым фотографом Андреем Михайловым специально для проекта «7 зимних фотозон от Ляли Алексаковой».

Фото: Андрей Михайлов