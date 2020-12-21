Профессора ДВФУ с мировым именем нашли мертвым в Санкт-Петербурге

Александра Каганского обнаружили 19 декабря. Фото: ДВФУ.

Несколько дней назад в Санкт-Петербурге нашли тело 45-летнего Александра Каганского, профессора ДВФУ ученого с мировым именем. Мертвого исследователя обнаружила на улице случайная прохожая. Он лежал на земле в одних трусах. Следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело. Рассматриваются три версии причин случившегося, среди которых: убийство, несчастный случай и суицид. Сейчас главным подозреваемым является близкий друг Каганского.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Из материалов уголовного дела следует, что 19 декабря 2020 года около одного из домов по улице Замшина было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти, - отмечают в СУ СК России по Санкт-Петербургу. - В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России в качестве подозреваемого задержан 45-летний местный житель.

В ведомстве уточнили, что пока решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Сам Александр Каганский приехал в Санкт-Петербург, чтобы навестить друзей. При жизни исследователь успел поработать в университетах в Петербурге, Вашингтоне и Эдинбурге. Жил ученый в основном во Владивостоке, но часто ездил за границу обмениваться знаниями с коллегами. Перед собой Каганский ставил большую задачу – создать лекарство против рака. Этому он и посвятил свою исследовательскую деятельность.

Ученое сообщество Приморского края хорошо знало Александра. До самой смерти он возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке. Большое внимание он уделял работе со студентами и их стажировке за границей. Доктор Александр Каганский был признанным специалистом в области генетики, молекулярной и клеточной биологии, результаты его работ опубликованы в передовых научных журналах. И именно он был одним из инициаторов создания в науке нового биомедицинского направления - синтетической эпигенетики.