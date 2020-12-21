Что подарить на Новый год 2021 во Владивостоке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что подарить на Новый год 2021 во Владивостоке – вопрос, который сейчас волнует едва ли не каждого второго жителя дальневосточной столицы. До главного зимнего праздника остались считанные дни, поэтому всем нам нужно поторопиться. А чтобы вам не тратить время, «Комсомолка» собрала для вам варианты того, чем можно обрадовать близких. Так, что подарить на Новый год 2021 во Владивостоке?

Как гласят гороскопы, следующий год пройдет под покровительством белого металлического быка. Специалисты по звездам говорят, что лучший подарок в год быка – это полезный подарок, особенно тот, что сделан своими руками. Бык не любит бесполезные безделушки, как и броские яркие сувениры. Стоит учесть эти нюансы при покупке новогодних презентов.

РЕБЕНКУ

Ну тут вариантов, разумеется масса. Даже сладкий подарок будет неплох. Но все мы помним, нужны полезные подарки. Например, свитер, зимняя куртка, шапка вполне подойдут под такой критерий. Если вы остановили свой выбор на игрушках, то пусть они будут обучающими или с элементами развивающих занятий. Отлично подойдут в качестве новогоднего подарка и гаджеты – особенно, если ребенок давно о нем мечтал. Речь, кстати, не только о мобильном, но и об электронной книге, умных часах и прочем.

Не стоит забывать, что на дворе зима, поэтому можно обрадовать детей санками, ледянками, лыжами и коньками – все это можно купить практически в любом спортивном магазине. Главное правило тут - руководствоваться индивидуальными особенностями ребенка. Его увлечениями, навыками, талантами. Тогда вопрос: что подарить на Новый год 2021 во Владивостоке - можно будет считать закрытым.

Можно узнать у самих детей, что бы они хотели получить на Новый год. Тут нужно исходить из их возраста. С совсем крохами можно разыграть спектакль с письмом Деду Морозу, а со взрослыми ребятами можно вступить в переговоры.

ЛЮБИМОЙ

Выбор на счет подарка даме сердца напрямую зависит от суммы, которую вы планируете потратить. Потому что выбор крайне велик. К счастью, практически все прилавки перед Новым годом нацелены на женскую половину. Тут вам и парфюмерные, и бутики модной одежды, и обувные, и ювелирные. Если знаете любимый парфюм своей дамы, то можете обрадовать ее флакончиком. Признаться, с одеждой лучше не экспериментировать, если только вы не уверены на 100%, что от увиденного она обомлеет. Даже ювелирные изделия – не всегда попадание в цель. Тут нужно честно ответить себе на вопрос, как хорошо ты изучил вкус и стиль любимой. Если уверен, то дерзай.

Если еще не решили, что подарить на Новый год 2021 во Владивостоке - читайте дальше. Сертификат в большинстве случаев беспроигрышный вариант. Например, на массаж, на занятия танцами, рисованием или лепки горшка. Тут, кстати, можно совместить приятное с полезным и сделать подарок, который сблизит вас. Можно и с парашютом вместе спрыгнуть, научиться кататься на коне, сделать парные тату или создать необычную картину.

Так как в цене полезные подарки, подойдет и электроника. Утюг, плойка, фен, посудомойка, пылесос – особенно, если она обмолвилась о том, что неплохо было бы обновить что-то из перечисленного.

Можно, конечно, раскошелиться и подарить тур на двоих и отдохнуть вместе с любимой в теплых странах. Из-за пандемии список таких мест заметно сократился, но сама идея свою актуальность не растеряла.

ЛЮБИМОМУ

С мужчинами в таких вопросах немного сложнее, чем с женщинами. Тут все также зависит от финансового вопроса. Часы, приставка, мобильный, планшет – прекрасные подарки, которые будут радовать мужчину долгие годы.

Можно также пойти от увлечений мужчины. Если это машины – то можно поискать в автосалонах. Там всегда огромное количество новинок, от который водители в восторге. Если это рыбалка или охота – то и там есть, чем удивить. Футбол или хоккей – порадуйте любимого и найдите в интернете мерчи с автографом его любимого игрока.

Можно собрать ассорти в качестве подарка. Для этого понадобится корзинка и «миллион» важных мелочей, связанных с вами и вашими отношениями. А можно подарить фотосессию, которая также сблизит вас и даст возможность провести время вместе.

Единственное, что стоит запомнить при выборе подарка для мужчины – не все мечтают получить носки, дезодорант и трусы. Есть и исключения, поэтому стоит потратить больше времени на поиски полезного сюрприза. Если мы помогли вам с тем, что подарить на Новый год 2021 во Владивостоке, переходите к разделу - Родители.

РОДИТЕЛЯМ

Здесь можно также разгуляться. Тут и теплые вещи – шарф, шапки, перчатки, свитера; и техника – пылесос, мультиварка, чайник. Можете обновить родным мобильные, если у них устарели. Родители будут в восторге и от поездки на отдых. И тут не обязательно, чтобы это были заморские страны. Есть чудесные домики, расположенных в пригородах, с баньками, уютными комнатами и потрясающими видами. Почему бы не обрадовать их таких подарком.

Или можно создать книгу воспоминаний. Найти фотографии с момента знакомства родителей по наши дни и сделать альбом. Есть в интернете много всяких лайфхаков на такую тему. Один из самых любопытных – одеяло со снимками. Такой подарок будет греть не только физически, но и душевно.

КОЛЛЕГАМ

К выбору подарка коллеге можно подойти с юмором и сделать так, чтобы поиск презента в офисе был похож на квест. Это здорово поднимает настроение. Женщине-коллеге можете найти подарок в косметических отделах, канцелярии, книжном. Можно приобрести бокалы или чайный сервиз. Чайные наборы, кстати, тоже вполне себе неплохо подойдут. Коллеге-мужчине можно подарить кружку, качественный ежедневник или исходить от его увлечений.

ИНОГОРОДНИМ

Тут стоит подумать, чем же славится регион. Морепродукты, рыба, игра. Если есть возможность доставить их человеку – прекрасно. К съедобностям можно также отнести птичье молоко, которым славится Приморье. Если еда не подходит, можно найти, футболки, толстовки, кепки, шапки и другие вещи с изображением самых известных мест во Владивостоке. К счастью, сейчас все они выглядят довольно стильно.

В любом случае, кому бы вы не дарили подарок, главное, чтобы он был от всего сердца и полезным.