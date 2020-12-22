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ДРСК разработала программу масштабной модернизации электрических сетей в Приморье

О программе модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья рассказал директор филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» Сергей Чутенко. На программу МИРЭК потребуется более 12 млрд рублей
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Последствия ледяного дождя, обрушившегося на юг Приморья в конце ноября, устраняют до сих пор – идет расчистка дорог от наледи, уборка поваленных деревьев. По предварительным оценкам полностью оправиться от разрушительного удара стихии регион сможет не раньше, чем через год. Кроме того, возникла еще одна задача – предупреждение подобных ситуаций в будущем с целью минимизации ущерба.

Сильное воздействие ледяной дождь оказал на энергообъекты края. Энергетики ДРСК устраняли последствия стихии в круглосуточном режиме. Директор филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» Сергей Чутенко отмечает, что ликвидация последствий ледяного дождя шла с учетом опыта ликвидации последствий сентябрьских тайфунов, что позволило энергетикам усилить бригады еще до самого удара стихии – бригады из Хабаровска, Амурской области и ЕАО прибыли в Приморье накануне непогоды.

- Всего в ликвидации последствий «ледяного дождя» в Приморье было привлечено свыше 500 энергетиков. К 25 ноября удалось подключить всех наших потребителей. После этого мы направили свои бригады для помощи коллегам из «Артемовской электросетевой компании» и «Оборонэнерго». Мы не делили сети на «свои» и «чужие», а вместе работали для скорейшего подключения потребителей. Генеральный директор ДРСК Юрий Андреенко и специалисты компании находились на острове Русском до 5 декабря, взаимодействуя с коллегами из «Оборонэнерго», органами власти, силами МЧС и Минобороны, - отметил Сергей Чутенко.

Устранив последствия ЧС, энергетики филиала «Приморские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) представили губернатору Приморья Олегу Кожемяко программу модернизации и реконструкции электросетевого комплекса (МИРЭК) Приморья. Задача перед энергетиками действительно масштабная – нужно повысить степень защищенности сетей в условиях стихии, обеспечить надежность электроснабжения потребителей региона.

- Программу модернизации мы готовили давно, а сентябрьские тайфуны и ноябрьский «ледяной дождь» внесли некоторые дополнения и подчеркнули ее важность и необходимость принятия на уровне правительства края. В программе основной упор будет сделан на обновление распределительных сетей класса 0,4кВ, 6кВ и 10кВ. Кроме того, большое внимание уделено «расшивке» проблемных участков в Артемовском городском округе, доукомплектованию филиала «Приморские электрические сети» спецтехникой и резервным источникам снабжения электроэнергией (РИСЭ), - рассказывает Сергей Чутенко.

Программа рассчитана до 2025 года и предполагает серьезные вложения – более 12 млрд рублей. Впрочем, на грядущий 2021 год источники финансирования уже понятны. 1,8 млрд рублей внебюджетных средств будут направлены в дополнение к инвестпрограмме ДРСК. Не исключено, что в дальнейшем к финансированию программы будут привлечены федеральные средства. Всего в рамках МИРЭК филиал проведет реконструкцию и модернизацию 31 ЛЭП 35-110 кВ на общую сумму более 3,5 млрд рублей. Расходы на проведение реконструкции и модернизации 29 подстанций 35-110 кВ составят 296 млн рублей. Уроки «ледяного дождя» будут учтены и при проектировании объектов, таким образом энергетики повысят надежность электроснабжения в том числе Первомайского района Владивостока.

- В сетях 0,4-10 кВ уже в 2021 году запланировано двукратное увеличение объема работ по расчистке и расширению просек. Данный объем работ сохранится в последующие годы благодаря закупке автотракторной техники и средств малой механизации; будет осуществлен переход с 7-летнего на 5-летний цикл расчистки просек. В состав первоочередных включены мероприятия по 18 населенным пунктам Партизанского, Надеждинского, Шкотовского, Хасанского районов, ГО Большой Камень и ЗАТО Фокино. Всего в рамках реализации программы требуется проведение реконструкции и модернизации 939 объектов на сетях 0,4-10 кВ на общую сумму более 4,3 млрд рублей, - уточнил Сергей Чутенко.

Кстати, по программе МИРЭК приобретаются и резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ). Уже заказано семь генераторов, которые были в наличии у поставщиков, и до конца года они прибудут на территорию Приморья. В 2021 году будет закуплено еще 19 РИСЭ по 250 кВт. Это тот самый необходимый резерв на случай возможных ЧС, для обеспечения электроснабжения социально-значимых объектов и других потребителей.

СПРАВКА

Программа модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МИРЭК) рассчитана на 2021-2025 годы, планируемый объем финансирования – 12 млрд рублей. Основными задачами Программы являются повышение устойчивости сетей к воздействию неблагоприятных погодных условий, повышение надежности электроснабжения потребителей.

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