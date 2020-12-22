Пандемия уходящего года сплотила неравнодушных людей, которые стремятся делать добро

Создание Фонда социальных и экологических инициатив «Восточный порт» одобрил глава Приморского края. Олег Кожемяко отметил необходимость более активного участия стивидоров в развитии Находкинского городского округа.

В течение 2020 года, в рамках реализации программ социального развития Фонд «Восточный Порт» оказывал поддержку социальным, образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения и спортивным организациям; проводил благоустройство и создавал места отдыха для местных жителей. В 2021-м году работа Фонда будет продолжена.

В канун Нового года руководители и волонтёры Фонда «Восточный порт» проводят традиционную акцию «Неделя добра».

О мероприятиях, запланированных к новогодним праздникам, о работе Фонда «Восточный Порт» и планах на Новый 2021-й год расскажет в эфире радио «Комсомольская правда Приморье» Алексей Викторович Болта, вице-президент Фонда поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт".

Не пропустите! В среду, 23 декабря с 10.00 утра!