Первые в России: во Владивостоке открылось совместное отделение Сбера и Макдоналдс

Во Владивостоке открылось первое в России совместное отделение Сбера и Макдоналдс. Пилотный проект был реализован в Москве, но первая по-настоящему полноценная ко-локация реализована именно в столице ДФО. Что же представляет из себя совместная площадка Сбера и Макдоналдса?

Офис Сбера, совмещенный с Макдоналдс, расположен в ТЦ «Берёзка» по адресу ул. Русская, 16. Примечательно, что у совместной локации единый вход, то есть придя в Макдоналдс, посетители одновременно попадают и в отделение Сбера. Такой формат может показаться непривычным, но у него есть свои преимущества. Как отмечают организаторы совместного пространства, это принципиально новый потребительский опыт - бесшовный доступ к сервисам и продуктам Макдоналдс, а также к ключевым цифровым и традиционным продуктам Сбера.

Два зала имеют общую зону ожидания и коворкинга. В едином пространстве обслуживания можно заказать любимую еду из Макдоналдс, а также получить необходимые посетителю банковские услуги, будь то перевод с карты на карту, перевыпуск карты, кредит и прочее. Здесь же посетитель получает доступ к продуктам экосистемы Сбера: мультимедийному сервису Okko, услуге СберМаркет, подписке СберПрайм и многое другое из того, что раньше было невозможно сделать в обычном банковском офисе. Специальные информационные панели помогут сориентироваться в многообразии сервисов экосистемы Сбера и разобраться, как ими воспользоваться. Кстати, эти панели находятся в зоне Макдоналдс, поэтому его посетители могут изучить данные предложения, пока ожидают заказ.

По мнению председателя Дальневосточного Сбербанка Дмитрия Суховерхова, такая ко-локация экономит время людей, делая услуги предприятия быстрого питания и банка более доступными. Реализация совместного проекта стала возможной благодаря тому, что обе компании разделяют общие ценности: ориентированность на клиента и его потребности.

Новый формат также поможет обеим компаниям проанализировать возможности совмещения клиентского опыта и распределения потоков потребителей, чтобы использовать эти данные для новых открытий.

В церемонии открытия в формате видеообращения принял участие Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«В прошлом году Сбербанк и Макдоналдс реализовали пилотный проект по запуску нового формата обслуживания в отделении Сбербанка в Москве. Открытие ко-локации во Владивостоке – очередной важный шаг в развитии стратегического партнерства между нашими компаниями. Оно направлено на развитие новых концепций обслуживания, исследования потребительского рынка и создание цифровой экосистемы, которая открывает новые возможности для онлайн-заказов и позволяет определить оптимальные места для открытия новых точек».

Марк Карена, генеральный директор Макдоналдс в России:

«Инновационная концепция, которую мы представили сегодня – результат соглашения о развитии партнерства, подписанного между Макдоналдс и Сбербанком в прошлом году. Наши компании - лидеры в своих областях в России, поэтому совместно мы можем представить на рынке уникальные решения, призванные вывести клиентский опыт на новый уровень. Я очень рад, что ощутить преимущества этого партнерства смогут жители нового для Макдоналдс региона – Дальнего Востока».

Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного Сбербанка:

«Для нас открытие этого офиса - это действительно значимое, праздничное событие, и, традиционно, мы хотим порадовать наших клиентов. Так, мы дарим всем посетителям нашего совместного отделения во Владивостоке: промокод на скидку 25% на 3 месяца связи от СберМобайл, подписку “Оптимум” на 2 недели от онлайн-кинотеатра Окко, особые условия на услуги курьерской доставки от СберЛогистики, подписку Окко “Оптимум” на полгода при покупке приставки Сбербокс до 10 января, а также скидку и бесплатную доставку на первый заказ продуктов от Сбермаркет. Уверен, что такое предложение позволит большему количеству людей познакомиться с сервисами экосистемы Сбера и выбрать их помощниками для решения ежедневных задач».