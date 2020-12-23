«Она упала и потеряла сознание»: жительница Владивостока чудом выжила после того, как ее едва не убила огромная ледяная глыба

У Елены была серьезная операция, после которой ее ждет долгие период восстановления. Фото: Предоставлено героем публикации

О ледяном шторме, который обрушился на Приморье в ноябре, дальневосточники еще долго будут помнить. Последствия аномального бедствия были катастрофическими. К сожалению, не обошлось без жертв. Все социальные сети на протяжении месяца были заполнены фотографиями и видеороликами того, как с крыш падают снежные глыбы. Громадины беспощадно повреждали автомобили, припаркованные у домов, но страшнее всего, когда такая махина падала на человека.

К несчастью, такое произошло с Еленой Пилтоян. 5 декабря теперь день ее второго рождения. Как все уже успели заметить, случилось все не в разгар циклона, а намного позже. Елена в этот день шла по историческому центру Владивостока. На пересечении Адмирала Фокина, 25 и Океанского проспекта 9/11 на нее с крыши дома рухнула огромная ледяная глыба. Она упала ей на голову и сразу сбила с ног. Женщина от такого удара потеряла сознание. На помощь поспешили случайные прохожие. Там довольно многолюдно - это плюс. Они вызвали скорую помощь и передали ее в руки медикам.

Елена Соловьева, адвокат, который будет защищать права пострадавшей, уверена – это не случайность, а халатность. Только вот выяснить, чья ей не удалось, потому что пока полиция не возбудила уголовное дело, она сама занимается расследованием.

- У Елены ушиб головного мозга с гематомой мозжечка, линейный перелом затылочной кости, перелом правой ключицы. Из отделения нейрохирургии она поступила в хирургическое отделение. Восстановительный период будет долгим, как считает ее лечащий врач, - говорит Елена Соловьева.

Диагноз, написанный в шесть строк, говорит сам за себя. Фото: Предоставлено героем публикации

Адвокат в разговоре с корреспондентом «КП-Владивосток» отметила, что сейчас важно установить собственника здания и управляющую компанию, которая должна была расчищать крышу. В противном случае никто так и не ответит за страдания Елены.

Вместе с тем, сейчас семья Пилтоян взволнована состоянием здоровья Елены. Две ее дочери очень переживают, ведь на днях у нее была серьезная операция.

По словам родных Елены, ее спасло чудо. Фото: Предоставлено героем публикации

- Я узнала о том, что с мамой случилось, когда мне с ее телефона позвонил прохожий. Тут же помчалась на место. Я живу рядом. Когда приехала туда, увидела эту огромную льдину. Там было огорожено, но огородили лентами там только после происшествия, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Валерия, дочь Елены. – На днях у мамы была серьезная операция. Ей вставляли пластину из-за перелома ключицы. Когда она сможет встать на ноги и вернуться к работе – неизвестно. Мы с сестрой хотим, чтобы она скорее поправилась и чтобы виновные в этом были наказаны.

Вернуться к работе Елена сможет не скоро. Фото: Предоставлено героем публикации

Пока же, по словам защитницы Елены, полиция отказала в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Поэтому виновные в падении ледяной глыбы даже не найдены.

Между тем пострадавшая Елена сильно переживает, что у нее появятся проблемы с погашением ипотеки. Ежемесячный взнос – больше 13 тысяч, а откуда взять деньги, если она не работает и еще неизвестно, когда вообще сможет самостоятельно передвигаться.

Так кто ответит за ушиб головного мозга, переломы костей и убитые нервные клетки? Или же виной всему стихия, наказать которую не по силам никому? Покажет время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«50 минут лежала на морозе и ждала помощи»: жительница Владивостока упала на ледяном тротуаре и сломала ногу

Случайные прохожие трубили во все инстанции, чтобы не допустить того, чтобы женщина просто-напросто закоченела (подробности...)