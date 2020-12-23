Ограничения из-за коронавируса во Владивостоке на Новый год 2020-2021 все же будут. Все дело в том, что COVID-19 в Приморском крае продолжает бушевать, накладывая свой отпечаток на все сферы жизнедеятельности. Рассказываем об ограничениях из-за коронавируса во Владивостоке на Новый год 2020-2021. Встретить торжество в этот раз возможно придется не так помпезно и, учитывая все рекомендации в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в крае.Нет корпоративам и большим компаниямИз-за COVID-19 власти ввели ряд ограничений, призванных хотя бы немного сдержать распространение болезни. Так, решением регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, рестораны, кафе и бары не могут проводить корпоративы, если численность гостей превышает 20 человек.Грубо говоря, прийти в ресторан и посидеть небольшой компанией, вполне можно, но встретить новогоднюю ночь в одном из увеселительных заведений в этом году не получится из-за ограниченного режима работы.Комендантский часПомимо запрета на пышные вечеринки в крае действует и табу на ночную работу всех предприятий общественного питания. Согласно новым правилам, комендантский час начинается в 23:00. Такое решение было принято, чтобы предотвратить случаи нарушения «социальной дистанции». Как считают специалисты, затянувшиеся посиделки могут негативно повлиять на эпидобстановку. Особое внимание уделяется соблюдению требований ночными клубами, посетители которых зачастую игнорируют предписания Роспотребнадзора. Согласитесь, танцевать на расстоянии полутора метров, в зале иногда набитом под завязку – задача из серии фантастики.Не исключено, что некоторые владельцы баров или кафе в погоне за прибылью могут открыть свои двери для посетителей в новогоднюю ночь. При этом сами хозяева рискуют нарваться на крупный штраф, ведь только во Владивостоке работает 17 административных комиссий, а гости попросту могут подхватить заразу в толпе.Шахматная рассадкаЧто касается культурного отдыха, то в театрах и кинотеатрах Владивостока по прежнему действует масочный режим и «социальная дистанция». Билеты должны продаваться с учетом наполняемости зала не более 50%. По правилам расстояние между зрителями – не меньше 1,5 метров, поэтому предусмотрена рассадка в шахматном порядке. Также в заведениях должна проводиться санитарная обработка помещений и поверхностей по специальным графикам. Из-за пандемии новогодние утренники, которые обычно проходят перед спектаклями, стараются переносить из залов на улицу. В сквере около театра Горького сейчас во всю ведется монтаж сказочного городка. Артисты будут встречать здесь самых маленьких жителей края небольшим театрализованным представлением и традиционным хороводом.Куда пойти?Новый год – семейный праздник. Из-за пандемии в этот раз гораздо больше людей отпразднует его в тесном кругу близких, под звон бокалов и бой курантов, а также поздравление президента. Те, кто все же хочет немного разнообразить досуг, могут отправиться на народные гулянья. Главной площадкой для предновогодних забав во Владивостоке станет центральная площадь. Вся культурно-развлекательная программа будет проходить на улице.Для гостей будет работать новогодний городок с многочисленными фотозонами и каток. В 18:00 на площади начнется масштабная концертная программа, с выступлением творческих коллективов края, конкурсами и призами. Апогеем праздника в 22:00 станет красочный фейерверк, залпы которого будут даны сразу из шести различных точек города.ВажноВ крае продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. При посещении общественных мест не забывайте носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать дистанцию. Лучше вас никто не позаботиться о вашем здоровье и жизни ваших близких. Берегите себя. С наступающим Новым годом!