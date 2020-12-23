Новости о том, что на Приморье надвигается очередной циклон, тут же вызвали бурные обсуждения. Многие опасаются, что осадки станут причиной ряда коммунальных аварий и, как следствие, бедствий для горожан. Поэтому известия о грядущем снеге всегда сопровождаются массой сомнений. Необходимо была пояснительная бригада.Как отмечают на портале Примпогода, осадки практически на всей территории региона прогнозируются в ночь с 23 по 24 декабря.- К счастью, на этот раз мы говорим не о снегопаде. Интенсивность и количество осадков будут не тревожными. Снег выпадет сегодня ночью. Во Владивостоке ожидается от 0,3 до 0,5 миллиметра осадков, рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». - 24 числа днем снега уже не будет. А в северных районах Приморья еще немного припорошит. После ухода циклона в регионе резко опустятся температуры воздуха. Похолодание будет крайне ощутимым.Если сейчас во Владивостоке днем до -5 градусов, то дальше морозы усилятся и станет до -15. Похолодание будет сопровождаться усилением ветра. Собственно, он и виновник «неожиданного» прихода зимы. Поэтому запасайтесь теплой одеждой, и вперед - навстречу настоящей зиме.