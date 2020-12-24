22 декабря отмечается День энергетика — профессиональный праздник всех работников промышленности электрической и тепловой энергии. Трудно переоценить значение работы энергетиков, ведь благодаря им создается одно из самых необходимых благ — тепло и свет, которые обеспечивают комфорт в домах, школах, больницах, офисах. В честь Дня энергетика на радио «Комсомольская правда» мы поговорили о развитии энергетики в Приморском крае с главным инженером филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» Евгением Новиковым.- Евгений Леонидович, с чего начиналась энергетика в Приморье?- Вкратце могу остановиться на значимых событиях, которые связаны с энергопредприятиями в городах нашего присутствия. Первые станции во Владивостоке начали появляться еще в конце 19 века, однако их мощности были ничтожно малы. Большая энергетика Приморского края началась с пуском во Владивостоке городской электрической станции общего пользования (ВГЭС № 1) 18 февраля 1912 года. Ныне это Владивостокская ТЭЦ-1 на улице Западной, наше структурное подразделение «Приморские тепловые сети».В первый же год эксплуатации тогда еще ВГЭС №1 выяснилось, насколько велик во Владивостоке спрос на электрическую энергию. К 20 июня 1912 года станция обеспечивала энергией 1785 абонентов Владивостока, 1200 уличных фонарей и 61 мотор. К концу 1920-х годов в крае начал ощущаться острый недостаток электроэнергии, тормозивший развитие промышленности.В связи с этим в 1930 году было принято решение о строительстве вблизи угольных разработок Артема мощной ТЭЦ. 7 ноября 1936 года запущен в работу первый турбогенератор Артёмовской ГРЭС. В 1938 году вступила в строй первая на Дальнем Востоке воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ до Владивостока.В 1954 году состоялся пуск первой очереди Сучанской (позже – Партизанской) ГРЭС, который положил начало нормализации энергоснабжения и дальнейшего быстрого развития района. Спустя пять лет Партизанская ГРЭС стала самой мощной электростанцией в системе «Дальэнергo».В 70-е годы – пуск Владивостокской ТЭЦ-2, ставший толчком для развития систем централизованного тепло- и электроснабжения города Владивостока. А два года назад введена в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная», которая поставляет тепло и горячую воду для более чем 50 тысяч лицевых счетов Первореченского и Ленинского районов Владивостока и покрывает до 20% потребности города в электроэнергии.- C какими показателями энергетики подошли к своему профессиональному празднику?- Наш главный показатель - это обеспечение теплом и светом. Если брать в цифрах, то на сегодняшний день выработка составляет более 5 млрд кВт/ч. Отпуск теплоэнергии - порядка 4 млн Гкал. Перевести во что-то более реальное и понятное трудно, поэтому и говорю, что основное – когда все обеспечены теплом и светом, это и есть наш главный показатель.- Насколько сейчас соответствует современным требованиям техническое оснащение, как часто проводится модернизация энергообъектов?- Модернизация – это, в общем-то, не прекращающийся процесс. Вводятся новые программные комплексы. Это автоматизированная система управления технологическим процессом на котлоагрегатах, турбоагрегатах. Кроме того, идет реконструкция систем регистрации аварийных сигналов на ПГРЭС, модернизация схем выдачи тепловой мощности. Проводится реконструкция выдачи тепловой мощности на ВТЭЦ-2 с увеличением диаметра трубопровода.- Делается ли что-то для энергосбережения?- Работа по энергосбережению на теплоэлектростанции направлена на повышение эффективности для экономии газа, угля, мазута, воды. Это задача не только удешевления производства, но и снижения негативного воздействия на окружающую среду: уменьшение выбросов в атмосферу за счет меньшего объема сжигания топлива, уменьшение объемов забора природной воды и т.д. Возьмем Владивостокскую ТЭЦ-2. Здесь выполнена реконструкция 10 котлоагрегатов из 14 с переводом на сжигание природного газа. Реализация проекта проводилась с 2010 по 2013 годы и привела к снижению расхода условного топлива на 5 тысяч тонн. В перспективе полный перевод станции на газ, что приведет к снижению расхода условного топлива до 6 тысяч тонн. Что касается этого года, то мы выполнили 12 капитальных и средних ремонтов по основному оборудованию станций и более 70 ремонтов текущих, что, конечно, способствует повышению эффективности работы.- Как обстоят дела с молодыми кадрами? Какие есть стимулы, поощрения?- Конечно, хотелось бы, чтобы молодые кадры шли в нашу профессию. На нашем предприятии действует Коллективный договор, который подразумевает социальные выплаты, к примеру, при рождении ребенка, при бракосочетании. Для молодежи это дополнительное стимулирование. Также регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства с перспективой участия на всероссийском этапе Русгидро.Победители получают ежемесячную надбавку к заработной плате в течение года. Если сотрудник принимает решение овладеть новой профессией – обучаем за счет предприятия. Кроме того, в структурных подразделениях Приморской генерации, как и в целом по всей ДГК, действует договор добровольного медицинского страхования. Если какое лечение получить, то не только в рамках ОМС, но также можно и по ДМС.- Какие перспективы развития отрасли края? Что в ближайших планах?- В ближайшие годы нас ожидают знаковые события. Они связаны со строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов, а также реконструкцией уже существующих. Это решение руководства АО «ДГК» и ПАО «Русгидро». Владивостокская ТЭЦ-2 готовится к полному переходу на сжигание природного газа - в 2021 году котел ст. №14 ВТЭЦ-2 будет переведен на газ. Дальнейшая газификация завершится в 2023 году. Весь проект модернизации с заменой трех турбоагрегатов и шести котлоагрегатов запланирован до 2027 года. Также ведется проектирование нового энергообъекта, призванного обеспечить социально-экономическое развитие Артемовского городского округа. И дальнейшая перспектива – расширение Партизанской ГРЭС.- Все ли планы на 2020 год были выполнены? Не помешал ли им ледяной дождь?- Несмотря на все трудности, все планы выполнены в полном объеме. Ледяной дождь никак не сказался на работе наших предприятий. На подстанциях не было оборвано ни одного провода, не было отключений нашего оборудования. Очень трудно пришлось смежникам – сетевым организациям. А мы отработали стабильно, без отключений.Напоследок очень хочется поздравить всех коллег-энергетиков с профессиональным праздником. Опираясь на многолетний опыт, я могу с уверенностью сказать: труд энергетиков был и будет востребован всегда. Трудно себе представить стабильное развитие экономики, рост промышленного потенциала в любой точке мира, благополучие и комфорт людей без четкой работы энергетической системы. Именно поэтому энергетика является важнейшей отраслью для любой экономики, становым хребтом. Успешное развитие любой сферы невозможно без специалистов, в совершенстве знающих свое дело и преданных ему всей душой. В энергетике работают именно такие люди. Дорогие коллеги, спасибо вам за ваш самоотверженный труд, за ваш профессионализм! От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником! Желаю вам открытия новых горизонтов в вашей деятельности, стабильности, процветания! Пусть вам всегда сопутствуют неутомимая энергия, удача и жизнелюбие! Счастья и здоровья вам и вашим близким!