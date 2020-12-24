В преддверии новогодних праздников АО «Восточный Порт» продолжает традиционное для себя - «большое оформление» Врангеля и благоустройство мест зимнего отдыха жителей микрорайона. Праздничные световые инсталляции уже украсили въезд во Врангель, установлена светодиодная конструкция «2021», баннер с новогодним поздравлением от АО «Восточный Порт» и Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Но на этом подарки не заканчиваются. В студии радио «Комсомольская правда» вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Викторович Болта рассказал об итогах работы Фонда в 2020-м и планах на 2021 год.- Алексей Викторович, всем мы знаем, что АО «Восточный порт» социально ориентированное предприятие и всегда уделяло этому аспекту своей деятельности большое значение. Ранее вы анонсировали старт акции «Неделя добра». Расскажите об этом мероприятии.- Это традиционная акция, которую проводит АО «Восточный порт». Смысл заключается в том, что наши волонтеры приходят к тем, кто больше всего ждет новогодний праздник, кто больше всего в этот час нуждается в компании и подарках. Это и воспитанники детских реабилитационных учреждений, детских домов и детских исправительных учреждений. Это и ветераны, среди которых, к сожалению, немало одиноких людей. Ну и, конечно же, не забываем мы и о малышах детских садов. Акцией «Неделя добра» Фонд завершает год на позитивной, доброй ноте.- Кого планируете поздравить в «Неделю добра»? Как вы выбираете участников акции, которым будете дарить подарки?- Это тоже своеобразный итог нашей работы. О том, что кто-то нуждается в социальной поддержке, мы понимаем на протяжении года в процессе работы. К нам обращаются из различных учреждений и организаций, рассказывают о таких людях. С советами обращаются наши друзья и партнёры. Мы собираем эту информацию воедино и решаем, когда именно и кому будем дарить подарки. С каждым годом количество участников акции увеличивается, что говорит о ее востребованности. Поэтому хочу сказать большое спасибо нашим волонтерам, ведь с их помощью мы можем осуществить задуманное.Ни одна наша акция не обходится без поддержки нашего Попечительского совета, в который входят активные жители Врангеля – это локомотив наших проектов. Поддержка есть и от администрации Находкинского городского округа, в частности Ветровой Яны Викторовны, заместителя главы НГО, которая буквально с первых дней существования нашего Фонда принимает активное участие в наших мероприятиях. Поддержку выражают и сами граждане. Дети уже ждут «Неделю добра», у них заготовлены целые театрализованные представления, так они нам говорят «спасибо». Именно поэтому делать добро действительно приятно.- Кроме «Недели добра» какие-то еще традиционные мероприятия, сюрпризы готовите портовикам?- Фонд ведет свою работу ударными темпами весь год, и мероприятия у нас разные. Основной критерий только один – наша работа должна приносить реальную пользу. С самого начала нашего пути мы попытались сгруппировать все стоящие перед нами задачи, а после разработали 12 программ социального развития, тем самым охватив все приоритетные направления. Именно на старте существования Фонда мы выбрали стратегию совмещения больших и малых дел. Например, мы построили в центре Врангеля сквер на месте пустыря. Это большой проект для всех. Но вместе с тем Фонд реализует и небольшие проекты, не требующие большой подготовки, но при этом не менее важные, так как делают жизнь людей лучше. За этот год мы успешно реализовали около 200 таких проектов.- Раз уж мы коснулись истории становления Фонда и выбора приоритетных направлений, расскажите, когда и для чего создавался Фонд?- Чтобы ответить на этот вопрос, нужно углубиться в историю. В 1974 году был основан «Восточный порт», а поселок Врангель был построен работниками порта для них самих же. Получился такой рабочий городок. Именно поэтому ответственность предприятия перед этой территорией проходит красной нитью сквозь историю. Идея создания Фонда поддержки социальных и экологических инициатив появилась после того, как в 2018 году губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал стивидорные компании Находки создавать площадки для диалога с людьми. После этого инициативная группа жителей обратилась к руководству «Восточного Порта» с идеей создания такого фонда. На сегодняшний день - это ключевой инструмент реализации внешне-социальной политики предприятия.- Как повлиял режим самоизоляции на планы фонда в 2020 году?- Мы были вынуждены отменить все наши массовые мероприятия и часть экологических акций, а что-то сдвинули на 2021 год. Сам Фонд при этом свою работу не прекращал, напротив, мы были на передовой оказания адресной помощи жителям Врангеля. Наши волонтеры ежедневно приходили на помощь людям старшего возраста, маломобильным гражданам. Они ходили вместо них в магазины за продуктами, доставляли на дом лекарства. АО «Восточный порт» внес большую лепту в борьбе с коронавирусом. Спецтехника порта обрабатывала улицы, в больницы округа были переданы тысячи масок, перчаток, тестов на коронавирус. Мы позаботились о школах и детских садах, передав им бесконтактные термометры, санитайзеры, кварцеватели. События, спровоцированные вспышкой коронавируса, показали то, насколько люди на самом деле неравнодушны.- Сформированы ли планы фонда на следующий год? Как будут расставлены приоритеты?- Самое первоочередное – это доделать все то, что не успели из-за пандемии реализовать в уходящем 2020 году. Надо достроить детский городок в отдаленном районе Врангеля на ГПТУ, проекты по благоустройству, ремонту школ и детских садов. Надо вновь запустить в полную силу работу клуба «Активное долголетие». В январе нас ждет знаковое мероприятие – вручение стипендии имени Виктора Васяновича, первого начальника «Восточного порта». Запланирован традиционный эколого-просветительский марафон. Будем дальше работать на благо жителей Врангеля и всей Находки.