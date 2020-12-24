Житель Артема обратился в местное отделение полиции с тревожным сообщением. Мужчина рассказал оперативникам о том, что рядом с его частным домом, который находится на Омской улице, бегает собака. Порода – алабай. По словам приморца, поведение животного заставляло волноваться и переживать – собака выглядела агрессивной и нападала на людей. Все это, очевидно, создавало угрозу для жизни и здоровья прохожих.Чтобы проверить достоверность полученной информации, на указанное место выехал сотрудник патрульно-постовой службы. Сообщение оказалось правдивым. Только вот установить хозяина агрессивной собаки так и не удалось.- Удостоверившись в реальности угрозы для окружающих, сотрудник органов внутренних дел, на основании пункта 2 части 3 статьи 23 Закона «О полиции», применил оружие для обезвреживания опасного животного, - прокомментировали случившееся корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.В ведомстве также отмечают, что по данному факту оперативники уже проводят проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.