Губернатор Приморья подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря для сотрудников исполнительной власти, Правительства и аппарата губернатора, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственных гражданских служащих Приморья.Таким образом, грядущая суббота (26 декабря) в крае будет для них рабочей, а следующий четверг, - 31 декабря, выходным днем.Руководителям организаций на территории края рекомендуется организовать рабочее время на своих предприятиях аналогичным образом.Интересно, что еще недавно глава Приморья говорил, что 31 декабря будет работать по обычному графику. Как и все органы исполнительной власти Приморья. А для представительниц прекрасного пола рекомендовал руководителям министерств и департаментов сделать этот день сокращенным.К тому времени руководители более 30 регионов России уже объявили 31 декабря выходным днем официально, где-то с отработкой 26-го или 19-го, где-то и вовсе без отработки. Но в Приморье официально последний день года оставался рабочим днем. При этом губернатор предложил приморским работодателям самим решать, отпустить ли сотрудников домой или оставит на работе.- Есть масса предприятий и организаций, которые просто обязаны и будут работать 31 декабря. Это, в первую очередь, жизнеобеспечивающие структуры. А там, где без особых проблем можно приостановить производственный процесс, руководители могут сделать этот день выходным или укороченным, – заявил Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.Правда, уже 23 декабря Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал все регионы России объявить в этом году 31 декабря выходным днем. Президент отметил, что работа в этот день «очень своеобразная».«Поэтому я <…> рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять для того, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня», - заявил Владимир Путин.Кстати, календарь выходных дней на следующий год уже утвержден, и в нем, благодаря переносам, 31 декабря 2021 года - выходной день.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14