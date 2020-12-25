Заканчивается 2020 год. Самое время оглянуться назад, вспомнить самые яркие события, оценить, что удалось сделать и к чему следует стремиться. В новогоднем интервью в эфире радио «Комсомольская правда» подвел итоги и поделился планами на будущее глава Владивостока Олег Владимирович Гуменюк. Остановимся на самых интересных моментах.- Почему тротуары до сих пор во льду- На неделе после окончания выпадения осадков, можно сказать, льда с неба, на очистке городских улиц от снега и льда работало до 700 человек каждый день и до 200 в ночное время. Помогали курсанты, военнослужащие. Представляете, насколько толстым был покров льда. 35 сантиметров! Местами до 40 доходило. И, как сейчас многие видят, мы экскаватором рубим этот лед там, где остались крупные наледи, и вывозим. На технике, которую мы приобретали, я уже рассказывал, ножи выходят из строя. Даже грейдер этот лед не берет.Естественно, жители волновались, что уборка происходит плохо. Но сейчас мы отработали более 5 тысяч заявлений в инстаграме, где люди просили обратить внимание на эти территории. Всего же через сеть Интернет поступило более 7 тысяч таких заявлений.- Почему до сих пор отключают свет на Русском острове?- Четыре дня я пробыл на Русском острове. Уходил первым паромом, а возвращался на аварийной машине-грузовике, которая ходила через мост. Это было в двенадцать — час ночи. Естественно, люди жаловались на то, что нет света. Было организовано питание на Русском острове. Были печки. Термосами возили питание в дальние точки, где небольшое количество людей. Было роздано большое количество газовых баллонов, газовых плиток. Раздавали каждый день. На Поспелове кашу раздавали с утра до вечера. И чай, и конфеты были, печенье. Были поставлены палатки, где люди могли зарядить гаджеты свои. Пил чай, разговаривал, каши наелся вдоволь. Были автобусы-теплушки. Все было сделано максимально для того, чтобы люди не чувствовали себя оторванными. Паромная переправа на остров была налажена через полтора часа после закрытия Русского моста.Есть на Русском острове проблемы у компании, которая его обслуживает. Я буквально в воскресенье созванивался с руководителем «Оборонэнерго». Есть у нас два района, где отключается свет. Мы будем помогать с нашей компанией ВПЭС, и «Оборонэнерго» меняет запасную линию. Я думаю, что проблемы устранятся, будем вести контроль. Я дал свой телефон жителям в проблемных районах. Мы этот вопрос решим в ближайшее время.- Почему так и не появились в этом году съезды на трассе Седанка - Патрокл в районе Зеленого Угла?- Мы прошли экспертизу этого проекта, даже уже был разыгран конкурс. Но при проекте, как обычно, не все было учтено. Я уже тысячу раз говорил, что наши проектировщики - люди, которые, наверное, не тем занимаются во Владивостоке. Был кусочек земли военного лесничества, где мы не смогли выдать разрешение. Мы обратились к военным, вели долго переговоры и достигли согласия. В январе этот кусочек земли должны нам отдать.Это действительно большая проблема во Владивостоке, когда военные передают землю в собственность, но не снимает ограничения военное лесничество. И мы ничего не можем сделать, приходится собираться и как-то договариваться.Все-таки мы решили этот вопрос, они письменно согласовали, но еще не передали. В конце января должна состояться передача. Как только этот кусочек земли войдет в состав города, мы выйдем опять на правительство Приморского края просить те средства на строительство первой части развязки в этом микрорайоне.- Где сейчас гранитные скамейки с площади?- Скамейки (закупали. - Прим. ред.) те люди, которые, наверное, не головой думали. А чем-то другим. Эти скамейки были мной утверждены совсем другими списками. В тот момент, когда я отсутствовал в городе на целую неделю, это все и произошло. И когда я приехал и увидел это, мы приняли решение — мы уволили (ответственных за установку. - Прим. ред.). Плюс мы доказали, что они не из чистого гранита. Это я могу уже сказать официально. Мы провели все экспертизы и сейчас на завод направили документы, чтобы в одностороннем порядке расторгнуть договор и возместить ущерб городу Владивостоку. Мы за эти скамейки деньги не заплатили, деньги остались в бюджете. Естественно, мы сделали выводы, и, я думаю, многие сотрудники сделали выводы.Скамейки пока у нас, дальше завод должен приехать и их забрать. Транспортировка – это их проблемы.- Что пишут в инстаграме?- Честно вам скажу, есть те, кто пишет там и матом. Не мне этих людей судить, ну пишут и пишут. Самое интересное, что иногда многие вопросы задают, а я захожу к ним на страничку, а у людей ноль фотографий и они заблокированы. Ну как можно общаться с человеком, если он заблокирован?Очень много жалоб, которые мы отрабатываем. Мне интересно, на что люди обращают внимание, направления. Мы проводим каждую неделю анализ того, что действительно критично. Естественно, люди могут писать о разном. Но если мы видим, что много людей начинают писать об одном, то это и есть проблема, ее тут же решаем.Некоторые вещи действительно сам пишу и отвечаю людям. Иногда увлекаюсь и думаю: надо стереть и написать правильно, красиво. Хочется по-простому, и я пытаюсь с людьми разговаривать по-простому на всех встречах. Но вы знаете, как это все может использоваться.- Заплатил ли субарист штраф за мышь?- Та компания, которая делала мышь, пошла нам навстречу. Там нормальные ребята, они предложили сделать новую мышь и сказали, что сами будут судиться с водителем.- Как будем встречать Новый год?- Большая часть (на центральной площади. – Прим. ред.) уже сделана, остались мелочи. Хотелось бы, чтобы люди приходили на площадь и в глазах появлялся огонек радости. Хоть и тяжело было, болезнь эта свалилась на нашу страну, плюс эти осадки. А на площади был бы маленький праздник. Чтобы хотелось туда вернуться, погулять. Там и снежные фигуры появляются, и крепость уже другая, и елка по-другому украшена, каток. Без катка нет зимы. Как без снега, елки и подарков. Приходите на площадь, 27 декабря – открытие.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14