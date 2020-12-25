В неприятной ситуации оказался 53-летний житель Владивостока, который попросту возвращался домой с работы. Как известно, часть дорог и тротуаров приморской столицы даже после снятия режима ЧС, остается во льду, поэтому пешеходам сложно приходится и пешеходам, и автомобилистам. Ситуация, о которой рассказал очевидец, развернулась в Первомайском районе города.Читатель «КП» поделился, что заметил из окна квартиры какой-то затор во дворе. Сначала можно было подумать, что автомобили просто не могут разъехаться на скользком и довольно узком участке дороги, однако причина столь замедленно движения оказалась в другом. Автолюбители старательно объезжали человека, который практически по-пластунски пытался отползти с дороги. Судя по всему, мужчину многие приняли за пьяного, но даже при этом равнодушие водителей, да и проходящих мимо пешеходов изрядно удивляет.Понаблюдав недолго за происходящим, понимая, что помощи ждать неоткуда, очевидец оделся и отправился на улицу. Как оказалось, мужчина был абсолютно трезвый, просто поскользнулся на льду, упал и сломал бедро, да еще и со смещением. Сил подняться самостоятельно у пострадавшего не было, а скорую вызвать он не смог, так как при падении вдребезги разбил телефон, который находился в заднем кармане. Вот так на улице полной людей, человек едва не остался один на один со своей бедой. К счастью, все же нашелся тот, кому не все равно на чужую жизнь. Парень вызвал скорую помощь и пострадавшего быстро госпитализировали.Напомним, «КП» подробно рассказывала о горожанке, которая тоже упала на скользком тротуаре. Женщина сломала ногу. На помощь к пострадавшей, которая была вместе с дочерью, в отличие от этого случая, тогда поспешили свидетели. А вот скорую наоборот пришлось ждать довольно долго из-за обилия вызовов и сложной эпидобстановки.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14