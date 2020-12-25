Напомним, что на минувшей неделе в сети появилось видео, на котором мальчик лет 10 с особой жестокостью избивает щенка в районе 53 школы во Владивостоке. Кадры бесчеловечного обращения с животным молниеносно распространились в интернете, а школьника прозвали живодером. Многие были обеспокоены тем, что может стать с мальчиком, если он проявляет такую агрессию в столь юном возрасте.Опасений было масса. Одна из самых популярных – то, что мальчик сам подвергается насилию в семье, поэтому так себя ведет по отношению к слабым. Пока пользователи сети бурно обсуждали случившееся, сотрудники полиции начали проведение проверки, чтобы установить личность несовершеннолетнего.Вместе с тем, «Комсомолке» удалось связаться с девушкой, которая живет в том же доме, что и семья этого ребенка. Оказалось, что ничего плохо о них она рассказать не может. Напротив, они скорее образцово-показательные родители. Когда мама мальчика увидела видео с сыном, который избивает их собаку, была шокирована и не могла в это поверить. Чтобы разобраться в психике ребенка, она обратилась к специалистам.- С мальчиком работает школьный психолог. Подключился ли частный специалист – мне неизвестно. Я вижу его практически каждый день. Теперь он под пристальным наблюдением. Больше подобного обращения к животным не было. Он гуляет с собакой после школы, а по вечерам вместе с ним теперь ходит папа, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Елена, соседка прославившегося мальчика. – Правда, больше в том месте они не гуляют, а все чаще их замечают во дворе - за домом. Знаю, что дети в курсе, что сделал этот мальчик, но они не травят его. Общаются и играют на улице вместе. Оно и к лучшему, травля никогда ни к чему хорошему не приводила. Выяснить, почему он так себя повел мы не смогли, но, скорее всего, это был единичный случай, и больше такое не повторится.Вместе с тем, пока неизвестно, каким будет результат доследственной проверки полицейский. Ребенка, конечно, привлечь ответственности не могут, но вот родителей – вполне.«Комсомолка» продолжит следить за развитием ситуации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Такой маленький и такой жестокий»: ребенок с «задатками» живодера безжалостно избил щенка на улице во ВладивостокеВидео уже проверяют полицейские, результатом может стать возбуждение уголовного дела (подробности...)