Скончался 45-летний Ян Розенберг, символ приморского КВН 90-х. О том, что легендарного юмориста не стало сообщил основатель клуба веселых и находчивых в Приморье Сергей Матлин на своей странице в сети. Он рассказал, что Ян уже больше 15 лет не живет во Владивостоке, но многие в регионе помнят его, поэтому важно обнародовать информации о том, что его больше нет в живых.Ян был участником сборной КВН Владивостока, с которой приморцам удалось прорваться в Высшую лигу. Он был одним из столпов легендарной команды «Бурса» и одним из самых музыкальных и компанейских людей в юмористической тусовке.В начале 2000-х вместе с Гарри Гупаленко Ян вел на радио программу «Владивостокские трепанги». Она быстро набрала популярность. В итоге радиокарьера и увезла Яна в столицу на радио «Юмор FM».- Последние годы Ян жил в Подмосковье, воспитывал двоих детей. Некоторое время испытывал серьезные трудности с работой. Боролся с ипотекой, кредитами... Мы несколько раз общались с ним в этом году. Он рассказывал истории для книги о Сборной. Последний раз разговаривали в самом начале декабря. А буквально неделю назад он прислал фотографию с полученным экземпляром издания. Счастливый и довольный, со своей фирменнной улыбкой-ухмылкой, - пишет Сергей Матлин. - Ян был олицетворением жизнелюбия и жизнерадостности. Мне кажется, что даже своё настоящее имя (Нормунд) он не афишировал, поскольку считал его совсем не отражающим свои характер и настроение. Лично я более позитивных людей в своей жизни не встречал. И, похоже, уже не встречу... Увы..Ян скончался в возрасте 45 лет. У него остались жена и дети, которые сейчас нуждаются в помощи неравнодушных людей. Сборами средств занимается Павел Молев, тоже бывший КВН-щик.Номер его карты:4279 3800 2040 8847 (Павел Викторович М.) или по номеру телефона, то так - 8 909 961 6462.