В эфире радио «Комсомольская правда» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода» рассказала о том, что грядущая новогодняя ночь станет самой морозной в 2020-ом. Более того, похолодание, которое сейчас ощущают жители Владивостока и других приморских городов, - только цветочки. «Ягодки» будут еще серьезнее, можно сказать, что до этого зима еще себя никак не проявляла.- Самая морозная и ветреная погода 2020 будет как раз на этой неделе. С понедельника начнется разгон температур воздуха в сторону понижения и усиления ветра. Таким образом ночью будет -19 - 21 градус, средние дневные температуры будут в пределах -14 -16 градусов. Однако за счет сильного ветра по ощущениям будут совершенно другие цифры. Во Владивостоке и на юге Приморья будет ощущаться как -24 -26 градусов, - рассказывает Марина Парфенова. - Друзья, берегите свое здоровье и обязательно одевайтесь очень тепло, потому что погода не на шутку решила нас подморозить. Самая морозная ночь будет как раз в ночь с 31 декабря на 1 января.По словам главы портала «Примпогода», снега в новогоднюю ночь не ожидается, потому что над регионом обосновался антициклон, который обеспечивает такую устойчивую морозную и бесснежную погоду.