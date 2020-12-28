Последняя неделя декабря – самое время подводить итоги. Несмотря на то, что у многих 2020-й ассоциируется только с негативными событиями, было много хорошего. Конец года прекрасная возможность вспомнить об этом и пожелать, чтобы в 2021 таких чудесных моментов было как можно больше.ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИЭпидемия стала для всего медицинского сообщества серьезной проверкой. Ранее с таким еще никто никогда не сталкивался. Всем регионам пришлось оперативно открывать инфекционные госпитали, осваивать новые правила работы, переодевать врачей в специальные костюмы. «Комсомолка» опубликовала серию материалов о медиках, которые работают в красных зонах, они называют ситуацию с пандемией войной. Чтобы спасать зараженных пациентов, многие медики попрощались с семьями и родными и переехали в гостиницы. Так они могут лечить людей и не подвергать опасности близких.Из всех историй, рассказанных в 2020-м о подвигах приморских врачей, самым трогательным был, пожалуй, рассказ о том, как спасали 6-месячную малышку и всю ее семью. Студентка, которая не отходила от малышки ни на шаг, даже сама заразилась коронавирусом. Но будущий врач говорит, что готова снова заболеть сама, лишь бы дети выздоравливали.Очевидно, что это лишь малая толика подвигов врачей в эпоху пандемии. Хочется, чтобы в этой войне они скорее одержали победу и вернулись домой заслуженными героями.СПАСАТЕЛИ-АЛЬПИНИСТЫАномальный ледяной шторм, который обрушился на Приморье в ноябре, не скоро получится забыть. Стихийное бедствие превратило Владивосток в настоящий застекленный город. Непогода стала причиной серьезных коммунальных аварий, на ликвидацию которых потребовалось больше времени, чем хотелось бы горожанам. Стихия создала проблему и жителям Русского острова. Ванты моста покрылись толстым слоем льда, поэтому власти приняли решение закрыть его.Люди на острове оказались отрезаны от материка. К делу подключились промышленные альпинисты. 21 ноября они впервые поднялись на Русский мост, это порядка 300 метров над уровнем моря, и начали чистить ванты ото льда. На протяжении более двух недель жители Владивостока пристально наблюдали за фигурами людей у вант и писали хвалебные оды в сети под снимками альпинистов, которые часами висели в воздухе.За 16 дней 20 альпинистов избавили от заточения 54 километра вант. Их провозгласили безусловными героями, которым удалось вытащить из ледовых оков Русский мост.ПЕРВЫЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕВ сентябре 2020 на впервые на Дальнем Востоке на маршруты Владивостока вышли электробусы – экологически безопасный вид транспорта. Два таких красавца теперь ходят от площади Борцов революции до площади Луговая.У водителей электробусов есть униформа - белый верх, черный низ и никаких тапочек на рабочем месте, только туфли. В первый день работы новеньких электробусов проезд был бесплатным. В дальнейшем, чтобы проехаться на самом чистым с экологической точки зрения транспорте, нужно заплатить за проезд 28 рублей.ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ОТ ГУБЕРНАТОРАЭта новость претендует на звание самой умилительной в 2020-м. А все потому что в ней и про собак, и про детей, и про мечты, которые имеют свойство сбываться. Ни для кого не секрет, что у губернатора Приморья Олега Кожемяко была породистая собака. Ее потомство политик много лет раздавал жителям разных дальневосточных регионов за трогательные истории про их семьи. В этот раз ситуация была особенной, потому что Юка, которая давала потомство, трагически скончалась под колесами поезда.У Юки остались шесть щенков, пять из которых Олег Кожемяко решил раздать в привычной для себя манере – при помощи интернета. Люди писали ему о своей семье и о том, почему именно они должны стать хозяевами щенков. В итоге губернатор выбрал пять семей.В торжественной обстановке глава региона вместе со своей супругой подарил щенков жителям Приморья. Искренняя радость и улыбки на лицах детей – что может быть прекраснее. Новоиспеченный обладатели породистых щенят акиты тогда признались – что именно в этот день сбылась мечта их детей.ВИКТОР ВОШЕЛ В ИСТОРИЮРечь пойдет об очаровательном коте Викторе, который прославился на весь мир после неприятного инцидента. Напомним, что кота не пустили на самолет из-за двух лишних килограммов. И это был первый случай дискриминации животного по весовому признаку, который вызвал такой резонанс с такой площадью распространения. Михаил Галин, хозяин кота, в тот раз пошел на хитрость – заменил кота на более стройное животное. Но когда в авиакомпании узнали об этом, аннулировали все его бонусные мили.В сети тогда с бешеной популярностью распространился хештег «бро – не багаж». Люди со всей страны публиковали фотографии своих упитанных любимцев в поддержку Виктора. Так пухлый кот получил небывалую известность, был гостем радио и телепередач, а Михаилу советовали завести для Виктора отдельный аккаунт в интернете.Но главное, что удалось добиться, - в этом году авиакомпании начали пересматривать свои правила в отношении перевозки животных. Так, одна из известнейших в России компаний разрешила приобретать билеты на самолет для своих домашних животных, если их вес не превышает 23 килограммов.ДАЛЬШЕ БУДЕТ ЛУЧШЕНа самом деле хороших историй в этом году было много. Можно вспомнить и уникальное возвращение ларги Дуси, и первый звон колоколов строящегося Спасо-Преображенского собора, и истории о том, как неравнодушные жители Владивостока во время стихийного бедствия помогали абсолютно незнакомым людям, и сотрудники полиции, помогающие добраться до роддомов роженицам.Хочется верить, что в Новом 2021 году таких событий будет больше, а негативных – меньше. Тем более что все в наших руках.