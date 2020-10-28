Отвага, мужество и храбрость в 13 лицах – жителям Приморья расскажут о земляках, ставших Героями России

Проект в скором времени окажется в школах. Фото: пресс-служба "Единая Россия". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мало кто знает, что 9 декабря вся страна будет праздновать День Героев России. Еще меньше тех, кто знает о том, что Приморье богато такими выдающимися личностями. Мы ежедневно проходим по улицам, названным в их честь, водим детей в школы, которые носят их имена, но не знаем, кто эти люди. И это нужно срочно исправлять.

В преддверии памятной даты приморское отделение партии «Единая Россия» презентовало мультимедийный проект под названием «Герои России – гордость Приморского края». Цель – рассказать молодому поколению об отважных воинах, которые родились, жили или служили в Приморье. Все они удостоились почетного звания Герои России и заслуживают того, чтобы об их подвигах знали все.

Патриотический проект уже включил в себя 13 имен. 13 героев, некоторые из которых все еще живы. 13 лиц, чьи имена должен знать каждый житель Приморья. Чтобы идея была реализована, партия подключила региональных союз художников. Молодые таланты в графическом стиле выполнили портреты героев. Сложностей в карандашном написании было предостаточно, ведь о многих воинах информации было нещадно мало, а изображения их лиц из личных архивов были не четкими. Тем не менее, художники справились с задачей, и портреты 13 героев были готовы.

- В год 75 - летия Победы - это большая и важная работа – наш общий вклад в дело увековечения имен героев, подвига народа-победителя. В Приморье партийные активисты, волонтеры, молодогвардейцы, участницы движения «Матери России» сделали много добрых дел для фронтовиков и их вдов посредством проектов «Катюша», «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многих других, - отмечает Галина Хохлова, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». - Под руководством Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Олега Кожемяко, Партия контролирует сохранение и реставрацию памятников истории, привлекая к сотрудничеству общественность. Теперь, создав первую мультимедийную выставку Героев России, и передав ее в школы, мы видим востребованность новаторских форм работы, и готовы использовать предложения молодежи в патриотическом воспитании.

Презентация, в которую были включены 13 нарисованных художниками портретов героев, будет передана во всей школы региона. И 9 декабря, в памятный день, в образовательных учреждениях края пройдут открытые уроки «Есть место подвигу».

- Это герои современной России. Это совершенно другие люди, с другим менталитетом. Ехать воевать и закрывать амбразуру своим телом, чтобы не дать противникам пройти дальше – это очень дорогого стоит, - рассказывает Анна Алеко, координатор проекта «Историческая память». - Мы подняли архивы, поискали информацию в интернете, изучили литературу и нашли на данный момент 13 наших соотечественников, которые удостоились такой награды. Каждый портрет будет перенесен на каллиграфический плакат. Таких изготовлено по 13 наборов - всего 200 комплектов. Их отправят в муниципалитеты, а затем они попадут в библиотеки, клубы и дома культуры.

Стоит отметить, что цель проекта не только познакомить молодежь с героями, углубляя их знания в истории, но и усилить их чувство патриотизма. Каждый школьник и студент должен понять для себя одну простую истину – героями не рождаются, ими становятся. Все эти 13 воинов когда-то были простыми людьми, но в нужный момент они проявили свои лучшие человеческие качества. Поэтому их портрет включен в мультимедийный проект.

В свою очередь региональный штаб «Молодая гвардия» предложил в следующем году провести конкурс сочинений среди старшеклассников на тему «Герои России – гордость Приморского края». Кроме того, прозвучала идея о благотворительном концерте. Не обошлось и без спортивно-игровых мероприятий. Активисты намерены организовать тематический квест, в рамках которого участники не только будут погружены в игру, но и узнают много сведений о героях.

Вместе с тем, председатель Приморского отделения Союза художников Илья Бутусов предложил создать архитектуру малой формы – некий символ, который будет олицетворять всех Героев России, имеющих отношение к наш8ему региону.

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