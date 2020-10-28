Архитекторы ошибочно приговорили к сносу первое на Дальнем Востоке здание в стиле «модерн»

Здание на Петра Великого, 8 никто не будет сносить, заявил главный архитектор Владивостока. Фото: Приморский краевой театр кукол

«К сносу запланирован объект регионального значения ГАУК "Приморский краевой театр кукол"». Такая формулировка появилась в проекте изменений генплана Владивостокского городского округа, который был вынесен на общественные слушания. Однако, как оказалось, сносить здание все же не собираются.

Информация о планах по сносу здания Петра Великого, 8, появилась на сайте городской администрации в проекте внесения изменений в генеральный план Владивостокского городского округа. Документ в 2019 году готовила компания «Институт территориального планирования "ГРАД"» из Омска по заказу тогда еще департамента градостроительства Приморского края. В этом документе определены главные цели по застройке Владивостока до 2036 года, в том числе предложено к сносу несколько зданий, среди которых по каким-то причинам оказалось и здание, в котором расположен театр кукол.

Как рассказал главный архитектор Приморского края - заместитель министра строительства Приморского края Александр Котляров, для театра кукол запланировано еще в 2016 году строительство нового здания.

- В графических материалах проекта изменений генерального плана Владивостокского городского округа в статусе объекта указано «Планируемый к ликвидации», что говорит о выносе функции из капитального строения и сохранении объекта капительного строительства, - прокомментировал Александр Котляров.

Как отмечает главный архитектор Приморского края, о сносе здания Приморского краевого театра кукол не может быть и речи.

- Когда-то были планы строительства нового здания театра с последующим переездом и сохранением старого здания, но о его сносе никогда не говорили. Тем более что это здание является ценнейшим памятником культурного наследия, которое я еще при поступлении в архитектурный институт рисовал на подготовительных курсах. Первое на Дальнем Востоке здание в стиле «модерн» и первое построенное из монолитного железобетона, - прокомментировал Александр Котляров.

Исходя из этого становится понятно, что в той версии документа, вынесенного на общественные слушания, имеется ошибка - несоответствие текстовых и графических материалов. Это и стало причиной беспокойства за судьбу памятника регионального значения. В окончательной версии документа формулировка будет заменена следующей фразой: «Здание театра кукол после переезда труппы в новое здание предлагается перепрофилировать».