Школьникам Уссурийска продлили каникулы. Остальные города еще думают

Муниципалитеты Приморья рассмотрят вопрос о продлении осенних каникул Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская предложила муниципалитетам рассмотреть вопрос о продлении осенних каникул для школьников на семь дней. Увеличивать ли продолжительность отдых для детей руководители территорий будут решать самостоятельно, ориентируясь на конкретную эпидемическую ситуацию.

— Надо решение принимать сегодня или завтра, чтобы родители понимали, сколько свободного времени будет у их детей. Мы должны посоветоваться и разумно поступить. Во время каникул можно провести дезинфекцию школ, обследование педагогов, — заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Надо отметить, что власти Уссурийска уже решили предоставить местным школьникам дополнительные дни отдыха. Каникулы в городе продлены до 15 ноября.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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