«На колени, руки за голову»: вооруженный спецназ ворвался в храм во Владивостоке

ФСБ прокомментировала видеоролик. Фото: принтскрин видео.

«На колени, руки за голову. Я сказал руки за голову» - кадры, на которых спецназ врывается в здание Покровского кафедрального собора больше похоже на сцены как-то боевика. Сперва бойцы входят через дверь, держа перед собой щиты, затем кричат на тех, кто находится в храме, чтобы они садились на колени и выполняли все их требования. Удивительно, но все происходящее в стенах божьего дома было снято на камеру мобильного и слито в сеть.

Если смотреть видео без звука, то складывается довольно таки тревожная картина. Впечатление, что в соборе, действительно, происходит что-то опасное. Пользователи сети были встревожены и предполагали, что связан такой визит спецназа с расследованием какого-то очень серьезного уголовного дела.

Однако стоит включить звук на видео, как все становится на свои места. Тревога развеивается и приходит осознание того, что речь идет здесь об учениях, а не о реальной угрозе жизни человека. Автор видео, судя по смеху и поведению, дает нам понять, что не воспринимает всерьез происходящее в соборе.

- Оперативным штабом НАК в Приморском крае на территории Владивостока проводятся плановые учения, направленные на совершенствование мер антитеррористической защищенности краевого центра, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» в пресс-службе УФСБ России по Приморскому краю. – будет реализован комплекс мероприятий по пресечению деятельности вероятных террористический групп, которые намерены совершить акт на объектах массового пребывания людей. На территории «Покровского парка» учения проходили 21 и 28 октября.

Учения, проводимые в соборах, не частое явление. Поэтому видео вызвало резонанс. Общественность разделилась на два фронта. Первые считали, что заходить в храм с оружием – грешно; другие же уверены, что бойцы должны уметь предотвращать теракты в любом месте, даже если речь о соборе, ведь на кону жизни людей.

«Такого прихода в этом приходе еще не было»

«В храм с оружием?»

«Все правильно, это тоже место массового скопления людей», - пишут пользователи сети.

К сожалению, выяснить, какой отношение ко всему происходящему у духовенства, не удалось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14