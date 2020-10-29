Губернатор Камчатки объяснил, почему решил создать единственное в России министерство счастья

Главная задача министерства - уйти от «министерства обиженных и обездоленных». Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края, наконец обнародовал истинную причину создания первого и пока единственного в стране министерства счастья. Напомним, что так теперь будет называться на полуострове министерство социального благополучия и семейной политики. Однако с момента заявления о его создании и по сегодняшний день было неизвестно, почему глава региона решил именно так назвать орган госвласти.

29 октября во время онлайн-конференции «Импакт-инвестиции - драйвер экономики человеческого капитала» Владимир Солодов раскрыл все карты и пояснил, почему решился на такой шаг.

- Я совершенно осознанно пошел на то, чтобы назвать министерство социального благополучия и семейной «министерством счастья». В моем понимании оно отсылает к известной притче, когда два человека кладут камни. Одного из них спрашивают: «Что ты делаешь?». Он отвечает: «Я кладу камни». Спрашивают другого, он отвечает: «Я строю храм». Эффективность работы второго на порядок выше, чем первого. Называя ведомство «министерством счастья», я возвращаю чиновникам вот этот глобальный моральный ориентир, что мы, государственные служащие, отвечаем за то, чтобы люди становились более счастливыми, - сказал Владимир Солодов, губернатор Камчатского края.

О том, насколько властям Камчатки удастся добиться социального оптимизма у населения – покажет время.

Напомним, что идея создания министерства счастья в правительстве Камчатки возникла у господина Солодова еще в начале октября. Главной задачей органа власти станет уход от «министерства обиженных и обездоленных».

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