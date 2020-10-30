Владивосток в ритме джаза: 11 ноября открывается XVII Международный джазовый фестиваль

«Vladovski electric band» на джазовом фестивале во Владивостоке в 2017 году. Фото предоставлено Приморской краевой филармонией

XVII Международный джазовый фестиваль начнется во Владивостоке 11 ноября. Мероприятие можно без преувеличения назвать главным музыкальным событием осени в Приморье. Площадкой для праздника джаза станет Приморская краевая филармония.

Открывает фестиваль этого года «Квартет Олега Бутмана». 11 ноября этот знаменитый коллектив представит зрителям новые программы и своих новых солистов. Пресс-служба филармонии напоминает зрителям об уже состоявшихся, известных проектах квартета, среди которых «Арфа в джазе», «Джаз и Хип-Хоп» с участием репера ДЭЦЛа, септет «Магия Джаза», «Новогодние Метаморфозы с хором Минина», дуэт барабанов и клавиш «Диалоги» и другие.

Состав квартета: Олег Бутман (барабаны), Наталья Смирнова-Бутман (вокал, рояль), Carlos Enrique (саксофон, труба), Павел Протасов (контрабас).

Квартет Олега Бутамана. Фото предоставлено Приморской краевой филармонией

13 ноября на сцену большого зала филармонии выйдет уже коллектив из Приморья "Моисеев и квартет". Основой для его создания стал хорошо известный владивостокским любителям джаза дуэт «Лушников & Моисеев». Он дважды становился обладателем приза зрительских симпатий международного джазового фестиваля во Владивостоке.

Три других члена коллектива тоже хорошо известны и любимы публикой. Это лауреат дальневосточных и международных джазовых фестивалей участник различных джазовых коллективов Хабаровского и Приморского края Александр Шекура, музыкант группы Coin, шоу-барабанщиков Catchers Groove, художественный руководитель джазового квинтета Strelki Chesnoka Евгений Кудрявцев и один из самых востребованных молодых бас-гитаристов Владивостока, активно сотрудничающий с местными музыкантами и коллективами, Иосиф Домбраускас.

В репертуаре коллектива джазовые композиции в стиле фанк, фьюжн, латино и, естественно, традиционный джаз.

Состав колектива: Илья Лушников (фортепиано), Сергей Моисеев (вокал), Александр Шекура (саксофон), Иосиф Домбраускас (бас-гитара), Евгений Кудрявцев (ударные).

Сергей Моисеев из "Моисеев и квартет". Фото предоставлено Приморской краевой филармонией

14 ноября зрителей ждет встреча с Эстрадным оркестром Приморской филармонии и Софией Ацбеха Негга. Российская 19-летняя джазовая певица, студентка знаменитой академии имени Гнесиных, уже сумела стать суперфиналисткой телевизионного проекта «Синяя Птица» и заработала массу других регалий: Гран-При конкурса-фестиваля "Триумф Джаза«2019, обладатель специального конкурса Jazz Across Borders 2019, 1 место конкурса «Рояль В Джазе» 2019, 2020, Гран-При конкурса «Music Parking 2015», резидент проекта JAZZPORT, номинант премии РадиоJazz 2020, обладательница полного гранта на обучение в Berklee College Of Music (U. S. A. Boston, 2019).

София Ацбеха Негга приготовила для гостей фестиваля полуторачасовую программу.

Певица София Ацбеха Негга. Фото предоставлено Приморской краевой филармонией

15 ноября, в завершающий день фестиваля зрители увидят сразу два коллектива.

Свое мастерство покажут призеры XIII и XVI Международных джазовых фестивалей во Владивостоке, полуфиналисты Broadway talent show — «Jazz Acoustic Project». Это совместный проект музыкантов из Санкт-Петербурга, Уссурийска и Владивостока, сумевший за четыре года работы завоевать любовь и признание зрителей. JAP — единственный в Приморье коллектив, играющий танцевальную джазовую музыку от цыганского джаза-мануш до свинговых джаз-дансингов.

Состав коллектива: Александр Дьяченко (гитара), Антон Мамонтов (гитара, вокал), Павел Авдющенко (кларнет, саксофон), Евгений Архипов (баян), Алина Дека (скрипка), Сергей Кабанов (контрабас, вокал), Никита Гришин (ударные).

«Vladovski electric band» (Владивосток) группа, основанная в 2012 году композитором и пианистом Владиславом Якутко, на протяжении всей своей музыкальной деятельности работает над созданием и исполнением собственной музыки. На фестивале музыканты представят программу авторского сочинения под названием «Твоя история».

Состав коллектива: Владислав Якутко (фортепиано), Сергей Моисеев (вокал), Юлия Учайкина (вокал), Наталья Куртякова (скрипка), Александр Шекура (саксофон), Валерий Анохин (ударная установка), Иосиф Домбраускас (бас гитара).

Бас-гитарист Иосиф Домбраускас. Фото предоставлено Приморской краевой филармонией

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