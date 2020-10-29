Полтора часа на аэроэкспресс: как во Владивостоке дезинфицируют поезда

Обрабатывают составы в депо на Первой речке. Фото: Дарья Наумец

Проверка масочного режима в автобусах, в заведениях общепита и в торговых точках уже была. Обработка салонов автобусов тоже. Теперь настала очередь узнать, как проходит дезинфекция вагонов поездов и аэроэкспресса. Корреспондент «КП – Владивосток» побывал в депо Первая речка и выяснил, как ДВЖД реализует меры безопасности.

Каждый состав, прибывающий во Владивосток, должен пройти уборку и дезинфекцию. Подвижной состав помещается в депо, и там сотрудники тщательно обрабатывают вагоны изнутри.

Бригада дезинфекторов. Фото: Дарья Наумец

«Моя задача организовать качественную дезинфекцию салонов после прихода подвижного состава с линии. Мы отправляем сюда специалистов аутсорсинговых компаний, которые производят уборку подвижного состава в пунктах оборота и в депо. На данный момент мои подчиненные производят дезинфекцию специальными составами для обработки поверхностей», - рассказал начальник участка ремонта моторвагонного депо Первая речка Александр Ковалёв.

Александр Ковалёв. Фото: Дарья Наумец

По словам девушек-дезинфекторов, на один состав уходит в среднем полтора часа. Во время своей работы они протирают средством с добавлением хлора все контактные поверхности: поручни, ручки, сиденья, двери и так далее.

«Все электропоезда владивостокского и хабаровского регионов при заходе на техническое обслуживание подвергаются цикловым работам по поддержанию технического состояния. Также электропоезда проходят дезинфекцию внутрисалонного оборудования поручней, диванов, оконных проёмов, где пассажиры касаются руками, - пояснил начальник моторвагонной дирекции Дальневосточной железной дороги Александр Барабаш. – Обработка производится специальными дезинфицирующими средствами».

Александр Барабаш. Фото: Дарья Наумец

Он отметил, что всего в день они обрабатывают 17 поездов, которые находятся в депо и в пунктах оборота. Каждую электричку обрабатывают до четырёх раз в сутки.

Александр Барабаш акцентировал внимание, что принятые меры довольно эффективны, но тут не менее важно и пассажирам соблюдать рекомендованные меры: носить маски, использовать антисептик, держать социальную дистанцию в 1,5 метра.

«Еще мы производим замену фильтров в системах вентиляции электропоездов, для того чтобы исключить распространение коронавирусной инфекции», - добавил собеседник.

Замена фильтров. Фото: Дарья Наумец

Фильтры похожи на сотовые рамки из улья, но с ватой. Однако это помогает задерживать разные частицы, которые иначе могут попасть в воздух.

Также некоторые вагоны скоро будут оснащены специальными лампами.

«На поезда новой серии поступили лампы для дезинфекции. Они будут установлены в систему вентиляции салонов. Таким образом, мы будем проводить очистку воздуха», - пояснил Барабаш.

Процесс занимает полтора часа на состав. Фото: Дарья Наумец

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона действует режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции».