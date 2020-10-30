Памятник под шубой: Павел Шугуров еще в 2009 году предлагал переодеть горниста в Деда Мороза

Идея такого оформления появилась у Павла Шугурова после того, как во Владивостоке несколько раз из-за сильного ветра падали новогодние елки

Художник и руководитель арт-мастерской «33+1» Павел Шугуров в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, что идея облачить горниста из мемориального комплекса на центральной площади Владивостока в костюм Деда Мороза появилась еще в 2009 году. Тогда проект не поддержали, но все прошло без особого общественного резонанса. Сейчас же пользователи социальных сетей обрушились на художника с критикой.

- Идея появилась в 2009 году после того, как во Владивостоке падали елки. Как дизайнер, работающий со средой, я понял, что мы пытаемся поставить самую большую елку, потому что мы не можем добиться на площади новогоднего уюта и праздничной доминанты. Потому что доминанта-памятник возвышается всегда над всем. Сколько бы мы не вбухивали денег в эту площадь и декорации, какую бы елку не выращивали, она все равно будет меньше главенствующего памятника. С тех самых времен я несколько раз выходил с таким предложением в СМИ, но тогда это не вызывало особого резонанса, - отмечает Павел Шугуров.

Павел также рассказал, что, изучая историю, он находил новые обоснования для претворения этого проекта в жизнь. Так произошло и в этом году, что и стало поводом для повторного обращения.

- В 2020 году я нашел информацию о том, что герой этого движения, его ключевая фигура, борец за власть Советов на Дальнем Востоке Постышев как раз предложил Сталину возродить празднование Нового Года, до 1935 года считалось, что позволить себе отмечать этот праздник могут только буржуйские дети. После этого как раз и появилась карикатура, где Постышев облачен в костюм Деда Мороза, - говорит Шугуров.

Карикатура, на которой Постышев представлен в образе Деда Мороза

Впрочем, история с изменением внешнего вида памятников на праздники не нова для нашей страны. Павел Шугуров говорит, что меняли внешний вид памятнику Минину и Пожарскому в Москве, дважды наряжали Юрия Долгорукого, в Липецке наряжали Петра Первого. Но всегда были возражения и протесты против таких действий.

- Эти жесты нужны для того, чтобы вернуть жизнь памятнику, чтобы люди вспомнили, кому этот памятник, зачем он здесь, что он символизирует, какая за ним стоит история, - уверен Павел Шугуров.

Впрочем, художник уже отказался от своей идеи, отложив проект "до лучших времен". Произошло это после обращения в городской совет ветеранов и в региональное отделение коммунистической партии России - до того, как материалы проекта оказались в сети.