«Они пришли на запах туши кита»: десятки изголодавшихся белых медведей приблизились к селу на Чукотке

Около 40 медведей пришли на запах выброшенной на берег туши кита. Фото: Татьяна Миненко/WWF России.

Они вернулись. Снова голодными. И снова десятками. В нескольких километрах от чукотского села Рыркайпий была замечена группировка белых медведей. Полярные хищники вернулись сюда после того, как на берег выбросило огромного кита. Сейчас все их внимание сосредоточено на него. К счастью, пока на берегу изобилие «блюд», село может спать спокойно. Косолапые не угрожают мирному населению, как это было раньше.

- Медведи пришли несколько дней назад. Стоит сказать о том, что как раз в этом году нашествия никакого нет. Сейчас они скопились в районе поселка. Они находятся на расстоянии примерно от 2 до 30 километров от Рыркайпия. Растянуты на прибрежной полосе, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Варвара Семенова, эксперт организации «Медвежий патруль» WWF России. - Приход белых медведей для этого района – явление довольно-таки распространенное. Специалисты мониторят ситуацию и выезжают на побережье, чтобы обладать самой достоверной и актуальной информацией о местоположении медведей и об их поведении. В один из таких выездов они как раз и заметили скопление полярных хищников у села. В прошлом году было действительно нашествие именно на населенный пункт.

Количество медведей не перестает расти. Фото: Татьяна Миненко/WWF России.

Стоит отметить, что через село Рыркайпий проходят традиционные пути миграции белых медведей. Так они уходят в Чукотское море, чтобы поохотиться на тюленей. По предварительным подсчетам, сейчас в районе села порядка 40 медведей. К счастью, конфликта полярных хищников с человеком там зарегистрировано не было.

К счастью, опасности для населения пока нет. Фото: Татьяна Миненко/WWF России.

- В селе обстановка спокойная и под контролем. Ежедневно совершаются обходы села и облеты окрестностей на квадрокоптере. Жителями села вывезены на мыс Кожевникова туши моржей. Для нужд «медвежьего патруля» администрацией создан запас ГСМ и доставлены свето-шумовые сигналы. WWF России обеспечили патруль снегоходом и квадроциклом, - написал на своей странице в сети Роман Копин, губернатор Чукотского АО.

За медведями ежедневно следят специалисты. Фото: Татьяна Миненко/WWF России.

Кстати, в этом году на Чукотке намерены создать «Центр белого медведя». Сотрудники новой организации как раз займутся безопасностью сел, а также информированием населения.

Если вы увидели хищника в населенном пункте – сообщите об этом по номеру 112.

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