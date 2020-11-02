«Помощь неравнодушных людей сейчас очень важна»: южнокорейские соседи позаботились о медиках в Приморье

В госпиталь доставили партию костюмов. Фото: предоставлено главврачом

В период, когда во всем мире бушует коронавирусная инфекция, очень важна проста человеческая поддержка и взаимопомощь. Именно с таким посылом выступили представители провинции Северная Кенсан Республики Корея, которые внесли свой вклад в борьбу с опасным заболеванием в Приморье. Соседи из Восточной Азии передали приморским медикам партию защитных костюмов.

Церемония передачи состоялась в Генеральном консульстве РК во Владивостоке с участием руководителя агентства международного сотрудничества Приморского края Алексея Старичкова и главного врача КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов воин» Ольги Агеевой. Медучреждение получило 700 защитных костюмов, которые необходимы специалистам в период эпидемии.

– Такие акции проходят на территории края при содействии министерства здравоохранения Приморья. Помощь неравнодушных людей сейчас особенно важна и принимается с огромной благодарностью, – поделилась главврач госпиталя.

Ольга Агеева поблагодарила за помощь представителей Республики Корея. Фото: из личного архива

Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке О Сунг Хван в свою очередь отметил, что межгосударственное взаимодействие двух дружественных стран в области борьбы с пандемией приобретает особое значение в год празднования тридцатилетия установления дипломатических отношений.

– Корейский народ приложит максимум усилий для того, чтобы остановить коронавирус, – констатировал Генконсул.

Генконсул выступил с речью для собравшихся Фото: primorsky.ru

Стоит отметить, что Генконсультство уже не в первый раз принимает участие в добрых акциях. Так, в сентябре еще одна партия защитных костюмов была передана в Находку. А во Владивостоке для медиков из инфекционного госпиталя устроили знатный обед с традиционными корейскими угощениями.

– Мы живем в удивительное время. Казалось бы, закрытые границы должны нас разъединить с нашими соседями. Но в то же время интенсивность наших контактов возросла как никогда, в первую очередь за счет использования электронных средств коммуникации. Эта работа укрепляет уверенность в том, что когда пандемия закончится, мы сможем еще более эффективно взаимодействовать. Мы внимательно следим за южнокорейским опытом борьбы с этой инфекцией. Он находит применение в практике работы наших врачей, – рассказал руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

Алексей Старичков рассказал о межнациональном взаимодействии Фото: primorsky.ru

Ситуация с распространением СOVID-19 в Приморье остается серьезная, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Ежедневно специалисты выявляют больше 150 новых случаев. Чтобы уберечь себя и близких от опасной инфекции необходимо придерживаться санитарных требований. Носите медицинские маски, почаще обрабатывайте руки и соблюдайте «социальную дистанцию».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14