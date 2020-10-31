Будут закрывать. Кафе и рестораны Владивостока предупредили, чем обернется работа после полуночи

Жителям Владивостока предлагают сообщать о нарушителях в полицию. Фото: pixabay.com

Заведения общепита, нарушившие правила действующего режима повышенной готовности, будут принудительно закрывать во Владивостоке. Речь об игнорировании комендантского часа, который гласит, что все кафе и рестораны города не должна принимать посетителей с 00:00 до 06:00. Накануне представителям заведений об этом поведали сотрудники Росгвардии, полиции и административных комиссий

За два часа пятничного рейда постановления губернатора Приморского края получили 17 организаций. Там черным по белому написано, что они не могут работать в ночное время, так как соблюдать социальную дистанцию в таких условиях просто невозможно

- Сегодня мы предупреждаем заведения общественного питания о том, что они не могут принимать посетителей после полуночи. Разрешается только обслуживание на вынос. В дальнейшем будут организованы проверки соблюдения этих требований. Если общепит их проигнорирует, то им грозят штрафы и принудительное закрытие, - рассказали сотрудники городской административной комиссии.

Кстати, за прошедшие сутки заведений, которые работают после полуночи, зафиксировано не было. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Более того, жителей Владивостока призывают звонить в полицию и говорить о заведениях, которые все же принимают посетителей после 00:00. Все сообщения будут проверять комиссии.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления людей.