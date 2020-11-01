«Вон ее сколько»: берег в Приморье оказался усыпан мертвой рыбой

Берег оказался усыпан мертвой рыбой. Фото: Скриншот видеоролика @bknovosti

Массовая гибель рыбы произошла у поселка Подъяпольский в Приморье. Берег оказался усыпан трупами морских обитателей. Пользователи сети пошутили, что в Приморье, как ранее на Камчатке, тоже произошло цветение водорослей.

В инстаграм-паблике @bknovosti появился видеоролик о массовой гибели рыбы у берега поселка Подъяпольский. Голос за кадром предположил, что среди погибших морских обитателей есть анчоус и еще несколько видов мелкой рыбы. Среди причин произошедшего автор видео в шутку назвал цветение водорослей.

Подписчики паблика развернули целую дискуссию под постом на тему того, что же за рыба погибла у берега. Среди вариантов была селедка и иваси или, как ее называют еще, Дальневосточная сардина.

Подробности произошедшего выясняются.

Стоит отметить, что за последний месяц – это уже не первый случай массовой гибели рыбы в Приморье. Ранее подобный инцидент был зарегистрирован в Артемовском городском округе. В одной из местных рек здесь погибла красноперка. По факту произошедшего было начато административное расследование.