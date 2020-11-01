«Мама, это динозавр?»: приморский школьник нашел останки ихтиозавра

Ученые уже назвали останки очень ценной находкой. Фото: Facebook-аккаунт Наука в путешествии. ПриМорье

Во время прогулки в одной из бухт острова Русский во Владивостоке дети нашли расколотую тайфуном «Майсак» каменную плиту с отпечатками и фрагментами костей. Выяснилось, что останки принадлежат ихтиозавру. Эту версию также подтвердили ученые.

Информация о доисторической находке появилась на странице образовательного проекта «Наука в путешествии. ПриМорье» в Facebook. Как предположила куратор палеонтологического направления проекта Светлана Лалетина, ископаемые остатки могут быть ребрами ихтиозавра – доисторической рептилии, которая обитала в Приморье, около 247 миллионов лет назад. Ее догадку подтворили и ученые.

Сейчас фрагменты перевезены в Приморский океанариум. Фото: Facebook-аккаунт Наука в путешествии. ПриМорье

По словам палеонтолога Государственного Дарвиновского музея (Москва) Ярослава Попова и палеобиологов Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрия Григорьева и Павла Скучас, палеонаходок морских рептилий на Дальнем Востоке очень мало и образец, найденный на Русском, крайне ценный.

Чтобы изучить находку во Владивосток прибыл руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский. Ученый отметил, что на острове Русский это уже вторая такая находка.

Обнаружить фрагменты костей удалось детям. Фото: Facebook-аккаунт Наука в путешествии. ПриМорье

«Скорее всего, да, это ребра ихтиозавра. Ихтиозавры обитали во всех морях. На острове Русском это вторая такая находка. Части находили от Магадана до юга Приморья — но это был очень фрагментарный материал. А тут более-менее полный, к тому же часть находится в породе. Материал надо препарировать, и, может быть, там окажется самая важная часть скелета — череп. Но голову могли ему оторвать еще 220 миллионов лет назад», — прокомментировал Юрий Болотский

Часть породы с находкой уже извлекли из каменного массива и материал доставили для последующих исследований в Приморский океанариум.

Главная задача у ученых - законсервировать останки. Фото: Facebook-аккаунт Наука в путешествии. ПриМорье

Специалисты отмечают, что главная задача сейчас – законсервировать образец, чтобы спасти его от разрушения. После чего необходимо понять, есть ли другие фрагменты скелета ихтиозавра внутри плиты и если есть, то извлечь их для исследований.

Традиционный метод поиска ответа на этот вопрос – препарирование образца слой за слоем. Каменная плита с отпечатками по структуре, как слоеный пирог.

Предварительно можно просветить плиту томографом или рентген - аппаратом, чтобы точнее спланировать работу с образцом. Чем ученые и планируют заняться в ближайшее время.

СПРАВКА:

Ихтиозавры (лат. Ichthyosauria, от греч. χθ ς — рыба и σα ρος — ящер, буквально: рыбоящеры) — отряд вымерших морских пресмыкающихся из клады ихтиоптеригий, имевших форму, схожую с формой современных рыб и морских млекопитающих.