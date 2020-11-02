«Мы не торгуемся»: встреча жителей Шилкинской с застройщиком обернулась скандалом

Встреча превратилась в митинг Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В воскресенье, 1 ноября, во Владивостоке должна была состояться очередная, уже третья по счету, встреча проектировщиков, представителей застройщиков и жителей дома №4 по Шилкинской по вопросу обсуждения проекта новой многоэтажки вместо автостоянки. Однако никакого диалога не получилось.

ПРИГЛАСИЛИ СОУЧАСТВОВАТЬ

Шилкинская, 4, - новая «горячая точка» на карте Владивостока. Много лет в этом густонаселенном районе на данном участке была платная стоянка, которая, по понятным причинам, не пустовала. Но в какой-то момент бизнесмены решили, что строительство здесь жилого дома принесет больше денег, оформили участок в аренду до 2084 года, создали компанию «ЕСЕ», получил статус резидента Свободного порта и начали разрабатывать проект застройки на 227 квартир. Тем более что градостроительные документы позволяют строить здесь жилые дома.

Предвкушая новую волну негодования от местных жителей (любое новое здание тут закроет вид из окон уже существующих домов, затенит их, плюс это дополнительная нагрузка на инженерные сети, межквартальную дорогу и главное – новые сотни машин, которые негде парковать), застройщик решил пойти непривычным для Владивостока путем. Наняли команду проектировщиков с хорошей репутацией, среди которых урбанисты Concrete Jungle, те изучили проблемы микрорайона и предложили вместе со строительством дома решить и их. То есть не воевать с жителями, а поторговаться.

Этот подход они назвали «соучастным проектированием». Главный метод – серия встреч с местными жителями, они, по замыслу, должны подсказать, как построить дом, который всех устроит. Решить совместно должны, например, такой вопрос - строить дом средней этажности, но на несколько подъездов, или высотку сразу на 17 этажей. Застройщик якобы еще не определился.

Эскизный проект 17-этаного дома на Шилкинской. Фото: Concrete Jungle

Проектировщики говорят, что провели уже две встречи. На них, в том числе, предложили решение проблемы с солнцем – высотку спроектировали со скошенным углом, чтобы меньше тени бросать на соседнюю Шилкинскую, 4. Вот только одна проблема: на первую «встречу с проектировщиком», например, пришли всего четыре местных жителя! А узнали о планах застройщика горожане по-настоящему только в середине октября, когда про проект упомянули СМИ после заседания рабочей группы в мэрии. После этого жители массово вышли на улицу, СМИ стали широко освещать все новости по этой теме, и новая, третья встреча проектировщиков с жителями получилась по-настоящему массовой. Точнее, не получилась вообще.

ДАЖЕ ПРОЕКТОР НЕ РАСЧЕХЛИЛИ

За несколько минут до начала встречи на небольшой территории возле заезда на ту самую стоянку, вместо которой застройщик планирует построить многоэтажку, организаторы расставили стулья, подключили звуковую аппаратуру, установили тумбу для проектора. К стене подсобки поставили информационный стенд, на котором красовался проект застройки и несколько свободных строчек, видимо, для того, чтобы записать мнения горожан.

Однако все это оказалось лишним. Ровно в 18:00 со стороны Шилкинской, 4, к месту встречи потянулись люди. Вооруженные плакатами, около 150 человек выстроились полукругом и сразу же начали скандировать: «Мы против стройки». И этого оказалось достаточно, чтобы прогнать застройщика с территории без какого-либо обсуждения.

- Что вы тут встали, уходите, - говорят горожане представителю застройщика Петру Евтушенко

- Я жду, когда вы закончите орать, тогда и поговорим, - отвечает Петр.

- А мы не закончим. Тот, кто живет в городе Владивостоке, вот так для своих не делает ничего, - обращается к представителю застройщика один из жителей дома по Шилкинской, 4.

- Я смотрю на ваши плакатики и не могу понять, о чем вообще речь. Откуда 27 этажей? Почему 20 метров от дома?

Но диалог прерывается новыми криками. «Уходите, уходите», - кричат они с нарастающей силой. В какой-то момент организаторы было расчехлили проектор, чтобы установить его на тумбу и включить презентацию, но постамент тут же обступили жители. Сместившись с края проезжей части, жители заполонили то самое небольшое пространство у парковки, где планировалась дискуссия. Тогда уже стало понятно, что никакого диалога не будет, ведь местные всем своим видом показывали, что даже и не собираются слушать кого либо, будь то застройщик или проектировщик. Организаторы начали сворачивать оборудование и собирать столы.

ПРИДЕТ ДРУГОЙ И ПОСТРОИТ

Представители застройщика попытались уже без презентаций просто поговорить с людьми, но как? Протестующие заполнили площадку, скандируют: «Уходите». На любой довод звучат возражения.

Застройщик говорит, что посчитали число машин, подземной стоянки на три этажа хватит. Местные же протестуют и предлагают застройщику заняться Шилкинской, 6А, которую начали строить еще до того, как началось строительство Шилкинской, 4.

Жители Шилкинской подготовились Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Вы можете прилагать какие угодно усилия. Если мы не начнем здесь стройку в 2021 году, придет другой застройщик, и вас вообще никто спрашивать не будет, потому что законных оснований ограничивать стройку у вас нет! – говорит Петр Евтушенко, порождая своими словами лишь больше негодования со стороны жителей Шилкинской.

- Мы против стройки и в диалог с вами не вступаем.

- Мы так и запишем, что вы в диалог не вступили. А это обычный социальный эгоизм. Вы построились, вы хорошо живете, а остальные как будут жить?

- Вы нам жизнь точно лучше не сделаете, это даже видно из вашего рисуночка.

Подключаются проектировщики, но и их мнение мало кого здесь интересует. Людям нужно только одно - чтобы их оставили в покое, чтобы осталась та самая платная стоянка у дома, чтобы не велась здесь никакая застройка.

Среди толпы горожан слышится громкой голос женщины - участницы инициативной группы. Призывает жителей не участвовать в каком-либо голосовании по территории.

В ЗАКОНЕ НЕ ПРОПИСАНО, ЧТО ЛЮДЕЙ НАДО СПРАШИВАТЬ

- Мы хотели обсудить варианты, но получили протест. Но градплан никто не отменит, в любом случае здесь будет рано или поздно дом стоять. Другое дело, что мы пришли, чтобы посоветоваться, что и как должно стоять, но нас не слышат. Они говорят про 27 этажей и 20 метров от дома, а у нас 17 этажей и порядка 60 метров расстояния до дома, - говорит Петр Евтушенко.

- Скажите, а тот факт, что Олег Гуменюк сказал, что поддержит вас, если жители не будут против?

- Замечательно, только в законе нигде не прописано, что после принятия градостроительного плана нужно спрашивать у людей.

Сейчас со стоянки открывается хороший вид Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Уже когда встреча подошла к концу и стороны разошлись по обе стороны (местные жители сместились ближе к ресторану, а инициаторы встречи собирали оборудование на площадке перед парковкой), нам удалось пообщаться с обеими сторонами без лишних криков.

- Представленная концепция родилась из двух встреч с жителями. С ней на момент второй встречи они были согласны. Сейчас они говорят, что этажность высокая, правда они говорят про 27 этажей, когда мы планируем только 17. Среднеэтажная застройка в большей степени закроет жителям вид, потому мы и выставили на обсуждение второй вариант, но проблема не в этом. Его обсуждать никто не хочет, они просто против стройки, - говорит Петр Евтушенко.

- Сегодняшняя встреча была вам полезной?

- На данный момент нам только это и остается, искать в этой встрече что-то положительное. Мы фактически продолжаем вести соучастное проектирование, но в пикантном формате с точки зрения риторики. Конечно, мы смотрим комментарии, стараемся вычленить самые большие проблемы и пытаемся их ранжировать, чтобы застройка минимально повлияла на людей, - говорит Феликс Машков, сооснователь компании Concrete Jungle.

- Люди не верят тому, что проект, представленный вами, будет реализован. Есть ли какой-то гарант того, что будет построено именно то, что на картинке?

- Мы предложили на первых двух встречах жителям организовать рабочую группу, которая бы сопровождала разработку концепции и проекта до его выхода на государственную экспертизу, а также контролировала бы все этапы строительства. Поддержку нашли, но сейчас все пожелания утонули в воплях. Продолжим работу в этом направлении, - говорит Петр Евтушенко.

Встреча не удалась Фото: Алексей САМУСЬКОВ

САМИ СДЕЛАЕМ

Жители Шилкинской после собрания свою точку зрения не поменяли. Кроме того, они рассказали, что никто их и не информировал о том, что здесь будет проходить встреча. Все это они узнали сами в СМИ.

- И на первую и на вторую встречи нас никто не звал. Они предупреждали точечно жителей других домов микрорайона, а нас забыли и ни слова нам не сказали. Никаких объявлений, звонков, сообщений, почты – ничего.

- Продолжите дальше бойкотировать застройщика и проектировщика?

- Да, если надо - костьми ляжем, но стройку не допустим. Вы нас плохо знаете, у нас очень инициативный дом, даже 80-летняя бабушка сегодня была на встрече. Мы не согласны ни на какие торги, нам не нужно ничего.

- А то, что застройщик предлагает, - построить альтернативную дорогу – тоже не в ваших интересах?

- А зачем нам здесь застройщик? Мы сами этот выезд сделаем.

- А если, например, стоянку многоуровневую здесь построить?

- Мы уже изучили вопрос и знаем, что если мы хоть на что-то согласимся, это все перевернут на свое усмотрение и построят что захотят, потому мы ни на что не соглашаемся!

Проектировщики и застройщик, несмотря на полное фиаско в воскресенье, намерены еще раз выйти на встречу с местными жителями. Они снова попытаются договориться с горожанами, для чего представят больше проектов. Горожане, впрочем, намерены и в следующий раз показать свою гражданскую позицию, они готовы вновь и вновь выходить к застройщику с одним единственным требованием – оставить все, как есть.

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