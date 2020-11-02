«Услышали пронзительный нечеловеческий стон»: во Владивостоке ищут живодера, жестоко убившего Рекса

Рекса принесли на стоянку семь лет назад. Фото: предоставлено Инной.

Бельгийская овчарка по кличке Рекс появилась на стоянке по адресу улица Московская, 13 семь лет назад. Его принесли еще совсем крошечным щенком. И так с малых лет он был окружен человеческой любви. Многие местные жители прикармливали его и относились к нему как к главному защитнику улицы. Породистый пес вел себя очень миролюбиво. На людей не бросался, жил себе как совершенно обычный сторожевой пес. Поэтому никто не мог даже и подумать, что Рекс может кому-то помешать.

Овчарка сторожила стоянку. Фото: предоставлено Инной.

Все случилось в ночь на 17 октября. В полном мраке улиц раздался истошных пронзительный нечеловеческий стон. Но спросонья никто даже не понял, что случилось. Страшный звук доносился со стоянки. Взволнованный охранник осмотрел территорию, но ничего не увидел. О том, что случилась трагедия стало известно лишь на утро. Соседка вышла гулять с собакой и увидела в метрах 100 от стоянки Рекса. Мертвого. Из-за особенного окраса он слился с опавшей листвой, поэтому его сразу не обнаружили. Тогда все поняли – истошный вой – последний лай всеми любимого Рекса.

- Внешне мы не нашли у него никаких повреждений. Но судя по стону и другим звукам, это был электрошокер. То, что это жестокое убийство, никто даже не сомневается. Рекс вообще не бросался на людей. Мог гавкать на других кобелей, но никогда ни на кого не нападал, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Инна Рогалева, жительница Владивостока. - Когда мы узнали, что Рекса больше нет, были в шоке. Для всех нас это стало личной трагедией, потому что никто не может осознать, как кто-то мог просто так убить собаку. Камер на территории стоянки нет, поэтому мы не знаем, кто это мог сделать. У нас есть лишь предположения, но обвинения выдвигать без доказательств мы не намерены. Живодер был точно со своей собакой, потому что был голос не только Рекса.

Что именно случилось той ночью - до сих пор неизвестно. Фото: предоставлено Инной.

В итоге жители Московской написали коллективное заявление в полицию. Теперь в обстоятельствах произошедшего разбираются они.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе УМВД по Владивостоку.

В случае, если оперативники найдут основание для возбуждения уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными», живодеру грозит до 5 лет лишения свободы.

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