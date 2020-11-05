Били и вывезли в лес. Начальник отдела уголовного розыска в Приморье вместе с подчиненными пытал единственного свидетеля убийства

Полицейские сами стали фигурантами громкого уголовного дела Фото: Милана СОКОЛ

Год понадобился следствию, чтобы распутать хитроумную схему, в которую оказались вовлечены сотрудники полиции Кавалерово. При этом на скамье подсудимых в ближайшее время окажется высокопоставленный по местным меркам служитель закона. Начальника отдела уголовного розыска и двух его подчиненных обвиняют в пытках единственного свидетеля убийства.

— Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех бывших сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, угрозой его применения и с использованием специальных средств), — отметила пресс-служба краевой прокуратуры.

Напомним, с чего же все началось и, как вообще могла произойти такая вопиющая ситуация.

Подстрелили не того

Охота на людей — не иначе, именно так можно охарактеризовать события той роковой ночи, которая перевернула с ног на голову жизнь практически всего села. 37-летний Николай Салтыков и его 20-летний товарищ Вячеслав Хлыстунов решили поохотиться недалеко от Зеркального. Ребята сели на мотоцикл и отправились на поиски добычи, еще не подозревая, что сами могут в прямом смысле выполнить ее роль. Заметив свет фар и заподозрив, что это охотнадзор, парни затаились в кустах. Слава оступился и упал в ложбинку, не исключено, что именно это спасло парню жизнь, ведь неподалеку от него раздались выстрели, после чего джип стал отъезжать. Испуганный парень включил фонарь и стал звать напарника, но в ответ услышал лишь хрипы. Авто резко развернулось и направилось на свет фонаря. Слава снова затаился, а трое мужчин вышли и стали, что-то грузить в багажник, гремя железом. Когда машина все же уехала, очевидец выбрался из укрытия, но ни мотоцикла ни друга уже не нашел, зато заметил лужу крови.

Николай погиб при жутком стечении обстоятельств. Фото: предоставлено родственниками

В 6 утра о случившимся узнали родственники Николая и соседи. Они вызвали полицию, а сами отправились на место ЧП, надеясь, что мужчину еще можно спасти. В разговоре с корреспондентом «КП» близкие рассказали, что укрывали следы крови и оставленный протектор шин своими куртками, так как начался дождь, однако прибывшие полицейские посчитали улики несущественными. Более того, очевидцы отмечают, что блюстители закона демонстративно проехались по колее, забрали единственного свидетеля убийства и его брата и уехали в Кавалерово, оставив местных в недоумении.

Презумпция невиновности в действии

По словам Вячеслава, в полицейском участке для него начался настоящий ад. Парень, который и так пережил шокирующие события оказался не просто под тотальным прессингом, но и испытал на себе все прелести допросов с пристрастиями. Из свидетеля Слава стал главным подозреваемым в убийстве, а его брат якобы пособником, который должен был помочь спрятать тело и мотоцикл. Как говорит парень, чтобы ему «лучше думалось», на голову надевали пакет. Также свидетель рассказал об угрозах оружием, предложениях выйти в окно и увлекательной поездке на природу, где его приковали к дереву наручниками, обещая оставить на ночь. Совершенно «случайно» оказались перепутаны и анализы парня и он резко превратился в наркомана. Под пристальным взглядом сопровождающих во время той же экспертизы пришлось Славе врать про полученные увечья, уверяя, что все травмы — это не следы общения с полицией, а всего лишь результат падения с крыльца. Несмотря на все, парень оказался крепким орешком и признаваться в том, чего не совершал, не стал.

Кадры сделаны родственниками после возвращения парня из участка. Фото: предоставлено семьей

Когда братья спустя несколько суток вернулись домой, родители повезли Славу снимать побои. При этом мама парней Галина Хлыстунова ранее уже обратилась в прокуратуру с просьбой организовать проверку по факту исчезновения Николая Салтыкова и подробно рассказала о давлении со стороны полиции. Лишь после вмешательства ответственной инстанции дело сдвинулось с мертвой точки.

Все заодно

Как оказалось у столь рьяных попыток сделать из свидетеля — преступника есть вполне логичное объяснение. Те, кто убил практически на глазах Вячеслава его товарища —полицейские, а допрос вели их «беспристрастные» коллеги. Однако уйти от ответственности теперь не удастся никому из замешанных в деле.

Несмотря на то, что всю вину на себя попытался взять 54-летний отец одного из служителей закона, ответить за охоту на человека придется всей троице. Пользуясь служебным положением, полицейские разыграли целый спектакль, купили списанный авто, спрятали тело и утопили мотоцикл Николая. В зависимости от роли каждого из участников истории, их обвиняют в причинении убийства по неосторожности, вмешательстве в деятельность следствия, угоне и уничтожении чужого имущества. Их коллегам, которые удерживали Славу в участке более двух суток помимо увольнения, которое уже произошло, грозит и лишение свободы. Начальник межмуниципального отдела уголовного розыска и два его подчиненных могут провести в колонии от 3 до 10 лет. «КП» следит за развитием событий.

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