«Утонули на глазах у друзей»: тела двух детей вытащили из реки на Камчатке

Дети прыгали по льду, в результате он треснул. Фото: pixabay.com

Трагедия случилась в минувшую среду на берегу реки Тылда, что в Олюторском районе Камчатки. Выходной день стал для двух детей роковым. 6-ти и 7-тилетние мальчики в обеденное время пошли на берег вместе с еще двумя друзьями. Там ребята решили позабавиться. Температуры воздуха на севере региона установились уже зимние, поэтому река начала замерзать. Появившийся лед и привлек внимание детей. Они, стоя на нем, стали бросать камни и прыгать по льду. Вероятно, никто их них тогда не задумывался, к чему может привести желанный треск. К сожалению, лед еще не был устойчив, и все манипуляции мальчиков привели к тому, что лед треснул.

Одно неосторожное движение – и двое из детей оказались в реке. Ребята тонули на глазах у двух друзей. Взрослые, которые поспешили на помощь, услышав истошные крики, спасти мальчиков не смогли. Они вытащили из воды уже мертвых детей.

Сообщение о ЧП поступило в полицию около пяти часов вечера. Затем информация дошла до Олюторского межрайонного следственного отдела. Ведомство организовало по факту гибели двух малолетних детей проведение доследственной проверки.

- После поступления сообщения о происшествии с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, учитывая удаленное расположение села Хаилино, незамедлительно организован выезд следственно-оперативной группы на место происшествия, - сообщает Елена Ильина, помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю.

Следователи после проверки возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас силы сотрудников направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.