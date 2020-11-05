День народного единства во Владивостоке отметили Фестивалем бега на обновленном озере Чан

Фестиваль бега во Владивостоке. Фото: предоставлено Партией «Единая Россия»

Фестиваль бега 4 ноября, утроенный партией «Единая Россия» совместно с НКО «Здоровое Приморье» и министерством спорта Правительства Приморского края, был посвящен сразу двум событиям - Дню народного единства и завершению ремонта беговой зоны озера Чан. Реконструкция бегового комплекса велась при поддержке Партии.

Праздник состоял из детских соревнований, массового забега и народной приемки отремонтированных беговых дорожек, на восстановление которых «Единая Россия» направила 1,5 миллиона рублей. На территории спорткомплекса также появилась площадка и контейнер, в котором обустроена теплая раздевалка для бегунов и место для хранения и выдачи спортивного и инвентаря.

Фестиваль бега во Владивостоке. Фото: предоставлено Партией «Единая Россия»

В ходе ремонта вокруг училища Олимпийского резерва были заменены прогнившие деревянные и разрушенные бетонные блоки, по всему периметру уложено асфальтовое и резиновое покрытие для бега, заменено мягкое покрытие в зоне тренажёров, на установленных дополнительно 32 столбах зажглись светильники, отремонтированные леерные ограждения.

Спортивные площадки. Фото: предоставлено Партией «Единая Россия»

Организаторы фестиваля уверены, что обновленный спортивный объект привлечет людей, ведущих активный образ жизни, спортзона вокруг озера «Чан» вернет себе статус кузнецы здоровья горожан.

Три месяца назад сертификат на 1,5 миллиона рублей для благоустройства территории главе организации «Здоровое Приморье», энтузиасту спорта Александру Нестеренко вручил лично Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Приморского края Олег Кожемяко. И уже в ноябре на Фестивале бега он смог оценить проделанную работу.

«Открытием площадки мы обязаны энтузиастам, которые организовали работу по обустройству этой пользующейся у жителей популярностью спортивной зоны. Партия «Единая Россия» взяла не себя проект, профинансировала его, направив деньги на благое дело. Хочу поздравить всех с замечательным событием, теперь здесь можно заниматься спортом до позднего вечера, в том числе в зимнее время. Мы поддержим решения, чтобы здесь появились кафе, дополнительные возможности для занятий спортом, будем облагораживать озеро, делать так, чтобы оно приносило пользу окружающим и было востребовано», – сказал Олег Кожемяко.

Партия подарила контейнер, в котором обустроена теплая раздевалка для бегунов. Фото: предоставлено Партией «Единая Россия»

Руководитель НКО « Здоровое Приморье» Александр Нестеренко поделился своими планами по развитию спортивной зоны: «Есть новый проект, который порадует всех бегунов, он включает в себя строительство здания в 300 квадратных метров, с раздевалкой, туалетом. Зимой здесь будут горки, лыжи, прокат коньков. Этому поможет помещение, переданное «Единой Россий», у нас есть горячее желание создать здесь совершенно бесплатный центр для спортивных семей», - сказал он.

Спортсмены делятся планами на будущее. Фото: предоставлено Партией «Единая Россия»

Участники спортфестиваля также обсудили с губернатором партийный проект по развитию клубов зимнего плавания. Планируется создание таких центров здоровья и хорошего настроения по всему краю. Уже в нынешнюю зиму губернатор планирует при участии энтузиастов открыть первые Центры зимнего плавания.

Совместное фото. Фото: предоставлено Партией «Единая Россия»

Отметим, в Приморском крае развитие массового, доступного спорта находится в приоритете. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в октябре 2020 года выступил с докладом на заседании Совета по физической культуре и спорту при Президенте Российской Федерации. Обсуждался проект «Стратегии развития массового спорта до 2030 год» В документе обозначены следующие цели - число тех, кто ведет активный, спортивный образ жизни, к 2024 году достигнет 55%, а к 2030 му – 70%. Олег Кожемяко также предложил посвятить следующий год в стране массовому спорту и здоровому образу жизни. Приморье показывает хорошие результаты. За год построено 59 спортивных площадок, к 2024 году планируют возвести 35 новых спортобъектов, 4 крытых катка и 45 хоккейных коробок.