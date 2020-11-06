Зима в курсе, что она близко? Синоптики рассказали, ждать ли жителям Владивостока снега

Выясняем, увидят ли жители Владивостока в ноябре снег или нет. Фото: pixabay.com

Ох уж этот ноябрь. Все мы привыкли к тому, что последний осенний месяц настойчиво готовит нас к приходу зимы. Но, как мы все уже поняли, этот год необычный. И он не следует правилам прошлых лет, иначе во Владивостоке было бы намного холоднее. Сейчас в городе достаточно высокие температуры воздуха, которые просто не соотносятся к ноябрьскому месяцу. Проходящие циклоны затрагивают не все районы Приморья, поэтому пока Лучегорск засыпает снегом, во Владивостоке облачно и без осадков.

Местные задались вопросом – а снег вообще собирается сюда или 2020 год запомнится городу еще и отсутствием снежинок. Сами на этот вопрос мы ответить не можем, поэтому «Комсомолка» обратилась за помощью к синоптикам. Выяснилось, что обнадежить любителей снегопадов пока нечем.

- Обычно до 10 ноября во Владивостоке хоть немного, но выпадает снег. Но в этом году мы наблюдаем что-то особенное. Связано это с тем, что все циклоны проносятся мимо нас, а на юге региона вообще не задерживаются. Пока сказать конкретно, когда во Владивостоке будет снег, невозможно, потому что в долгосрочных прогнозах вообще нет смысла, ведь данные меняются каждый три часа, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». – Следующая неделя будет с контрастными температурами. Количество холодных дней увеличится, но будут некие колебания. Так постепенно мы будем входить в зиму. Пока все циклоны идут в Хабаровский край и Амурскую область. Да у нас еще и море прогретое, которое не дает такой активности для прохождения к югу этих циклонов.

Между тем, в Тихом океане продолжают зарождаться тайфуны. Пока некоторые жители Владивостока грезят о снеге, на долю города могут выпасть дожди и ливни. Температуры воздуха для них как раз благоприятные. Поэтому пока для дальневосточной столицы актуально другое агрегатное состояние осадков.

Вместе с тем, прогноз дал и портал Gismeteo. Согласно их интерактивной таблице, мокрый снег пройдет по Владивостоке в понедельник, 9 ноября. В целом же месяц будет больше дождливым, чем снежным. Поэтому теперь вся надежда на начало декабря или же на то, что погода снова изменится. Как-никак характер-то у нее неустойчивый.

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