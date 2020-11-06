Круглосуточные сады в Приморье: рассказываем, как работают, где открылись, как попасть?

В Приморье открылись группы круглосуточного пребывания для детей медиков Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сложная эпидемиологическая обстановка в Приморье продолжает накладывать отпечаток на все сферы жизнедеятельности. Специалисты ежедневно выявляют больше сотни заболевших новой опасной инфекцией. В такой обстановке труд медиков просто неоценим. В обычной жизни у большинства героев в белых халатах есть семьи и маленькие дети, полноценно позаботиться о которых в это сложное время иногда попросту нет возможности. Именно поэтому для малышей, чьи родители находятся на передовой линии в борьбе с COVID-19, решено открыть круглосуточные группы в детских садах.

По распоряжению губернатора Приморья такие группы уже появились в шести садах края. Два дошкольных учреждения находятся во Владивостоке, три – в Уссурийском городском округе и еще одно в Находке. Попасть в них могут дети у которых уже есть путевки, при этом возможно временно перевестись из других садов. Для оформления необходимо ходатайство главврача медучреждения, в котором работают родители. Документ направляется в управление по работе с муниципальными учреждениями образования. В случае одобрения малыш попадет в круглосуточную группу.

В столице Приморского края детей работников ковидных госпиталей или инфекционных больниц примут в саду №115 на Русской, 85. Здесь с 6 ноября создана отдельная группа для 20 ребят, которая работает 24/7 без выходных и праздников. В саду №117 на Фадеева, 14Г, позаботятся еще о 10 детишек. В дневное время воспитанников распределят по группам в зависимости от возраста, а вечером объединят. В таком режиме дошкольные учреждения планируют работать до 31 декабря. Воспитатели также будут трудиться круглосуточно по сменам, за труд в ночное время они получат дополнительные выплаты. При этом затраты за переработку персонала на родителях никак не отразятся, стоимость пребывания для малышей составит 1408 рублей в месяц.

– Подобная вынужденная мера вызвана эпидосбтановкой. Она призвана поддержать родителей, круглосуточно и без выходных работающих в ковидных госпиталях, которым порой некуда пристроить своих детей. Теперь они могут не беспокоиться, – отметили в пресс-службе администрации Владивостока.

Еще два дошкольных образовательных учреждения в круглосуточном режиме открыли свои двери для деток медработников в Уссурийске. Здесь их ждут в саду №3 по адресу Дарвина, 2, а также в саду №35 на Комсомольская, 60. Для тех, кто трудится за пределами города, работает круглосуточная группа в саду №26 в селе Степное. Он располагается на Центральной, 32А.

Также маленьких жителей края готовятся принять в одном из садов Находки, на данный момент там формируется потребность в местах.

Специалисты сейчас рассматривают возможность пребывания в круглосуточных группах детишек, родители которых заболели коронавирусом. Однако алгоритм карантина, тестирования и работы с такими малышами еще разрабатывается.

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