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Общество

«Засудить пожизненно»: во Владивостоке задержали рецидивиста, прославившегося на весь край

Местные жители требуют для преступника сурового наказания
Милана СОКОЛ
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Мужчина напал на пожилую горожанку среди бела дня

Мужчина напал на пожилую горожанку среди бела дня

Фото: 25.mvd.ru

Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего жителя Приморской столицы, который стал настоящим антигероем в сети. Дело в том, что мужчина прямо среди бела дня напал на беззащитную старушку. При этом преступление попало на камеру видеонаблюдения, кадры быстро разлетелись в интернете, вызвав общественный резонанс. Жители края готовы были устроить самосуд дерзкому налетчику, но к его счастью, полиция сработала быстрее.

Напомним, история развернулась в Ленинском районе Владивостока, во дворе дома № 8Б на улице Адмирала Юмашева. 84-летняя женщина возвращалась из магазина, когда на нее со спины налетел грабитель. Злоумышленник силой вырвал сумку, бабушка не удержалась и рухнула на асфальт. Наживой грабителя стали 9000 рублей и сотовой телефон.

После обнародования видео обеспокоенные судьбой пожилой женщины приморцы попытались ее найти, чтобы помочь материально. Тогда на связь вышли родственники, поблагодарив всех неравнодушных и, заверив, что они сами позаботятся о пенсионерке. Мужская часть аудитории предложила устроить рейд по близлежащим улицам, чтобы найти и наказать обидчика старушки.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали жителя Владивостока, ранее судимого за аналогичные преступления. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил на алкоголь. Телефон и документы, находившиеся в сумке, возвращены заявительнице, – поделилась пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас мужчина находится под стражей. Следователи возбудили уголовное дело по факту грабежа. Согласно санкциям предусмотренным частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», рецидивисту грозит до 4 лет лишения свободы. Приморцы негодуют, требуя более сурового наказания и переквалификации статьи на «Грабеж с применением насилия».

«За такое кощунство по отношению к пожилому человеку, пожизненно засудить, пусть обеспечивает всех, кого обидел», «Теперь отдохнет за счет налогоплательщиков пару лет, а потом снова на поиски очередной бабушки. Надеюсь, что это будет не моя бабушка...И не ваша...», «К сроку еще пожизненное содержание бабули. Пусть нарды строгает ей в компенсацию», «Я считаю, что преступления против пожилых людей беспомощных и больных должны наказываться самым серьезным образом! На уровне со статьями против личности и срока от 9/10 лет! И там за такое «прекрасное» отношение спрос тоже вдвойне!», – сетуют жители края.

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