На пункте автомобильного пропуска «Пограничный» в Приморье снова затор

Китайские власти ограничили количество машин, которые могут в сутки пересекать границу через пункт до 30 единиц Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Проезд автомобилей по электронной очереди на территорию, прилегающую к международному пункту пропуска «Пограничный» в Приморье, будет приостановлен с 8 ноября. Сообщение об этом появилось на сайте правительства Приморского края. Уточняется, что это произошло из-за того, что на этой неделе китайские власти в очередной раз ограничили количество машин, которые могут в сутки пересекать границу через пункт — с 45 до 30 единиц в каждую сторону. Свои действия КНР объясняет мерами, направленными на нераспространение COVID-19.

Сейчас из-за введенных Китаем ограничений на территории, прилегающей к МАПП «Пограничный», скопилось около 100 автомобилей. Чтобы их количество не возрастало, правительство края решило временно остановить проезд по электронной очереди на эту территорию. Предполагается, что за несколько дней находящиеся у пункта большегрузы проедут в Китай.

— После того, как ситуация стабилизируется, проезд по электронной очереди будет возобновлен, — заверил руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

Он также сообщил, что правительство Приморского края находится в постоянном контакте с правительством провинции Хэйлунцзян и МИД КНР для поиска компромиссов, которые устроили бы обе стороны.

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