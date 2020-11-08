Космодром «Морской старт», находящийся в Приморье, можно отремонтировать за 1,5 миллиарда рублей

Плавучий космодром "Морской старт". Фото: сайт s7space.ru

До 1,5 миллиарда рублей потребуется на ремонт командного судна и пусковой платформы «Одиссей» плавучего космодрома «Морской старт». Об этом сообщил РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов. Оценку состояния комплекса провела экспертная группа правительства, возглавляемая Ивановым.

Проект Sea Launch Commander и стартовую платформу Odyssey создали в 1995 году. В 2016 году S7 Group подписала контракт с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК «Энергия») о покупке комплекса. В марте нынешнего года космодром был перевезен в Россию в Приморский край. Сейчас космическая техника отправлена на Славянский судоремонтный завод.

— Через СМИ прошло много слухов, что корабль и платформа находятся в плачевном состоянии, что американцы демонтировали все, что только можно. Мы съездили в Славянку, оценили. С нами ездили судостроители. По их мнению, комплекс нуждается в штатном ремонте на сумму 1-1,5 миллиарда рублей. После этого они смогут продолжить работу, — заявил руководитель группы.

Пока о начале ремонтных работ не сообщалось. Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.

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